Rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare l'organico e soprattutto il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore livornese, cosi da ritornare competitivi in Italia ed in Europa.

Oltre al nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che resta l'obiettivo numero uno per l'attacco, la dirigenza bianconera sta valutando diversi nomi già per il mercato invernale: sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, c'è anche il nome di Mauro Icardi, attaccante argentino in forza al Paris Saint Germain, ma che visto il poco spazio sotto la gestione targata Mauricio Pochettino, potrebbe cambia aria per giocare con maggiore continuità.

Ecco perchè, la Juventus starebbe seguendo la situazione con grande attenzione e potrebbe chiedere il bomber di Rosario in prestito per sei mesi e valutare l'eventuale riscatto nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Oltre all'ex numero nove dell'Inter, la Vecchia Signora sta valutando anche altre piste come quella del Matador Edinson Cavani, che a gennaio dovrebbe lasciare il Manchester United, vista la folta concorrenza in attacco. Sull'ex attaccante del Napoli, ci sarebbe l'interesse del Barcellona ma anche del Boca Junior.

Juve, Bologna e Cagliari per avvicinarsi al quarto posto

Dopo il pareggio contro il Venezia, la Juventus è pronta a rituffarsi in campionato con l'obiettivo di guadagnare terreno sulle prime quattro in classifica, così da avvicinarsi ad un posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Negli ultimi due impegni del 2021, i bianconeri sfideranno il Bologna ed il Cagliari, che vivono momenti rispettivamente opposti.

La formazione rossoblù, nonostante i due ko consecutivi contro Fiorentina e Torino, stanno viaggiando ad un ritmo importante e stanno offrendo buone prestazioni. Il match dello stadio Dall'Ara, sarà molto complicato visto che i padroni di casa hanno conquistato ottimi successi tra le mure amiche, come quello contro la Roma.

Discorso diverso per il Cagliari di Walter Mazzarri, reduce dal pesante poker contro l'Inter.

La formazione sarda è nella parte bassa della classifica e per questo ha bisogno di punti per risollevarsi.

Per quanto concerne, le possibile scelte di Allegri nelle prossime due partite, il tecnico bianconero spera di recuperare due pedine importanti come Weston Mckennie e Dejan Kulusevki, che potrebbero dare fisicità e qualità alla trequarti juventina. Difficile il recupero di Paulo Dybala, che visto i ripetuti infortuni, potrebbe ritornare nel 2022 per il big match dell'Allianz Stadium contro il Napoli di Luciano Spalletti.