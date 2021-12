La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante, sia nelle cessioni che negli acquisti. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Arthur Melo e Dejan Kulusevski. Tutti giocatori che potrebbero partire a gennaio o a giugno. Per quanto riguarda gli investimenti, si valutano due rinforzi, uno a centrocampo ed un altro nel settore avanzato. Piacciono Dennis Zakaria, Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca. Difficile arrivare al giocatore della Fiorentina, per questo la società bianconera starebbe lavorando, per il ruolo di punta, soprattutto su quello del Sassuolo.

Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe provare ad acquistarlo in prestito con riscatto dilazionato nelle stagioni.

Sarebbe la stessa modalità di acquisto di Manuel Locatelli, arrivato nel recente Calciomercato estivo proprio dalla società emiliana. Scamacca sarebbe il preferito del tecnico Massimiliano Allegri rispetto a giocatori come Mauro Icardi o Anthony Martial, non solo perché più giovane ma anche perché garantirebbe più fisicità al settore avanzato bianconero.

Il tecnico Allegri gradirebbe l'acquisto di Scamacca a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico Massimiliano Allegri gradirebbe come rinforzo per il settore avanzato il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma potrebbe essere acquistato con una dilazione di pagamento in diverse stagioni. I rapporti fra Sassuolo e Juventus sono ottimi, consolidati anche dall'approdo di Manuel Locatelli dalla società emiliana a quella bianconera nel recente calciomercato estivo. Il centrocampista si è trasferito a Torino in prestito con obbligo di riscatto per circa 35 milioni di euro da versare entro giugno 2023.

L'eventuale arrivo di Scamacca a gennaio potrebbe portare comunque all'acquisto di Dusan Vlahovic a giugno. La Juventus non ha ancora deciso se riscattare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Per acquistarlo, dovrebbe pagare circa 35 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo del cartellino di Scamacca.

Inoltre, si parla di una possibile cessione di Matthijs De Ligt a giugno, che potrebbe garantire circa 80 milioni di euro. Parte dei quali potrebbero essere utilizzati proprio per l'acquisto del giocatore della Fiorentina. La società toscana potrebbe cederlo per circa 60 milioni di euro. La Juventus, inoltre, potrebbe ricavare una somma importante dalla cessione dei giocatori che non sarebbero considerati utili per il futuro. Su tutti, spiccano i nomi dei centrocampisti Ramsey, Arthur Melo, del terzino Alex Sandro, di Dejan Kulusevski e Weston McKennie.