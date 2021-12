La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. Tanti giocatori bianconeri potrebbero lasciare Torino per fare una nuova esperienza professionale.

Fra questi spicca anche il nome di Aaron Ramsey, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2023 a circa 7 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio che pesa molto anche in considerazione del fatto che il centrocampista gallese che nelle due stagioni e mezze in bianconero non ha dato un grande contributo anche a causa dei tanti infortuni muscolari che ha subito.

Per Ramsey si parla di un interesse concreto di diverse società inglesi. Nelle ultime ore però anche il Toronto starebbe lavorando all'acquisto del centrocampista gallese. La società cercherà di alleggerire la rosa e successivamente acquistare un centrocampista ed una punta brava a finalizzare le azioni da gol. Non ci saranno però grandi investimenti a gennaio. Lo stesso amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene in una recente intervista ha ricordato come l'aumento di capitale recentemente approvato servirà a garantire stabilità alla società bianconera. Di conseguenza la Juventus potrebbe spendere somme importanti solo nel caso in cui dovesse riuscire a cedere quei giocatori non considerati utili per il presente e per il futuro.

Il Toronto potrebbe acquistare il giocatore della Juventus Ramsey a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Toronto potrebbe acquistare Aaron Ramsey a gennaio. La società della Major League Soccer sarebbe pronta a rinforzarsi acquistando diversi giocatori dal campionato italiano. Si è parlato in questi giorni di un possibile approdo nella società americana di Andrea Belotti e Lorenzo Insigne, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione rispettivamente con il Torino e il Napoli.

Potrebbe trasferirsi al Toronto anche Aaron Ramsey, anche perché la società americana non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile approdo di Aaron Ramsey al Toronto a gennaio non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il gallese potrebbe lasciare la società bianconera ma non per approdare nel campionato americano ma per ritornare in quello inglese. Ci sarebbe il Newcastle interessato al centrocampista. Potrebbero lasciare la Juventus anche Arthur Melo e Alex Sandro, il centrocampista in prestito e il terzino a titolo definitivo. Per quanto riguarda gli acquisti si valutano come centrocampista Dennis Zakaria e come punta Gianluca Scamacca.