La Juventus è attesa da settimane importanti sia per il calcio giocato per il mercato. A gennaio i bianconeri giocheranno in campionato contro il Napoli, la Roma e il Milan, match che diranno se potranno essere protagonisti per i primi quattro posti e quindi per un posto in Champions League nella stagione successiva. Intanto, l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene ha confermato che a gennaio non ci saranno acquisti importanti, si eviteranno quindi spese sui cartellini. Ci si aspettano, quindi, investimenti a prezzo vantaggioso o eventualmente in prestito con diritto di riscatto.

A proposito del mercato della Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, che ha sottolineato come eventuali arrivi nella società bianconera a gennaio, a sua detta, saranno solo in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, dovranno esserci delle cessioni, su tutte quella di Arthur Melo. Al posto del brasiliano potrebbe arrivare uno fra Denis Zakaria e Axel Witsel. Entrambi vanno in scadenza a fine a stagione con le rispettive società, per questo potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Per il settore avanzato, piace Mauro Icardi, ma secondo Bargiggia è difficile che il Paris Saint Germain accetti una cessione in prestito dell'argentino senza obbligo di riscatto.

"La Juve ha l'obiettivo di fare uscire Arthur Melo e poi provare a vedere se a centrocampo o nel settore avanzato riuscirà a prendere calciatori in prestito. Lavora su calciatori in scadenza come Witsel o Zakaria". Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento al mercato di gennaio della Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Il Paris Saint Germain non apre al prestito senza obbligo, credo che nemmeno il Sassuolo voglia privarsi di Scamacca a gennaio". Bargiggia ha rimarcato le dichiarazioni di Raiola in riferimento alla possibile partenza di Matthijs De Ligt a giugno. Oltre al difensore, potrebbe esserci la cessione anche di Federico Chiesa.

Il giornalista sportivo ha dichiarato che se la Juventus non dovesse qualificarsi alla Champions League il centrocampista potrebbe partire.

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta nel mercato di gennaio. A tal riguardo, come dichiarato da Bargiggia, potrebbe acquistare Zakaria. L'alternativa è Witsel, che costa meno del nazionale svizzero. Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe essere Anthony Martial il rinforzo per il settore avanzato. Il francese potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.