La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. In particolare potrebbe effettuare cessioni importanti per agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Ramsey e Arthur Melo sono i principali indiziati a lasciare la Juve. Per quanto riguarda gli arrivi si eviteranno investimenti importanti sui cartellini dei giocatori. Comunque si parla da tempo di un interesse per Denis Zakaria, Axel Witsel, Gianluca Scamacca e Anthony Martial.

Intanto secondo la stampa inglese ci sarebbe anche la Juventus sul giocatore del Real Madrid Eden Hazard.

Il belga potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto. Attualmente è considerato quasi una riserva dal tecnico Carlo Ancelotti, avendo disputato fino ad adesso 11 partite in campionato e due in Champions League senza gol e con un solo assist. Potrebbe quindi lasciare la società spagnola per raccogliere più minutaggio altrove. Sul giocatore ci sarebbe la Juventus ma anche il Newcastle, che non avrebbe problemi a sostenere l'ingaggio importante del giocatore.

Il belga Hazard potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe ingaggiare Eden Hazard a gennaio. Il Real Madrid potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il belga rappresenterebbe un investimento di qualità, anche se nelle stagioni nella società spagnola non si è confermato rispetto ai livelli della sua esperienza professionale al Chelsea.

La Juventus potrebbe considerare il suo ingaggio anche perché non dovrebbe sostenere costi di cartellino e non avrebbe l'obbligo di acquisto definitivo del cartellino del giocatore a fine stagione.

Anche perché Hazard compirà 31 anni l'anno nuovo e sarebbe un acquisto troppo pesante, anche in considerazione dell'età del giocatore. Sul belga ci sarebbe l'interesse anche del Newcastle, che a gennaio potrebbe rinforzarsi.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi non trovano conferme fra quelli italiani: pare effettivamente difficile che la Juventus possa investire su un ingaggio importante come quello di Hazard.

Potrebbe invece essere Anthony Martial il rinforzo per il settore avanzato di gennaio. L'agente sportivo del giocatore francese ha recentemente dichiarato che il suo assistito vuole lasciare il Manchester United per raccogliere più minutaggio: potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.