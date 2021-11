La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni. Gli investimenti importanti infatti dipenderanno dall'alleggerimento dalla rosa e da quanto la società bianconera potrà risparmiare sul monte ingaggi. Fra i giocatori che più guadagnano ci sono sicuramente Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Arrivati a parametro zero nell'estate 2019, i due centrocampisti non ha inciso come ci aspettava anche in considerazione dell'ingaggio che attualmente guadagnano da sette milioni di euro netti a stagione. Se la Juventus dovesse riuscire a cederli ricaverebbe non solo una somma dai loro cartellini ma risparmierebbe circa 14 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023.

Su Rabiot e Aaron Ramsey ci sarebbe l'interesse concreto del Newcastle. Nelle ultime ore però secondo la stampa inglese il gallese sarebbe seguito anche dal Liverpool, alla ricerca di un rinforzo di qualità a centrocampo. Il tecnico Klopp potrebbe avallare il suo acquisto soprattutto se la Juventus dovesse lasciarlo partire a parametro zero. La società bianconera in questo momento potrebbe considerare una rescissione contrattuale pur di risparmiare sul monte ingaggi.

Il centrocampista Ramsey potrebbe approdare al Liverpool a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey al Liverpool durante il mercato di gennaio.

Il gallese è oramai una riserva ed è stato impiegato poche partite da Allegri a causa degli infortuni muscolari. La società bianconera sarebbe disposta a concedergli anche la rescissione consensuale per risparmiare sul monte ingaggi. Ramsey ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2023. Come dicevamo, ci sarebbe l'interesse del Newcastle e del Liverpool sul centrocampista gallese.

Rabiot e Ramsey però non sono i soli che potrebbero lasciare la società bianconera a gennaio. Si valutano infatti anche le partenze di Rodrigo Bentancur, Arthur Melo e Dejan Kulusevski.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere anche Bentancur, Arthur e Kulusevski. L'uruguaiano piace all'Atletico Madrid, il brasiliano invece potrebbe approdare in una società inglese.

Sul centrocampista svedese invece ci sarebbe l'interesse concreto del Tottenham. La società bianconera è al lavoro anche per gli acquisti e potrebbe rinforzare soprattutto centrocampo e settore avanzato. I preferiti sono Axel Witsel, Boubacar Kamara e Denis Zakaria, tutti in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Come punte invece piacciono Dusan Vlahovic e Julian Alvarez. Difficile arrivare alla punta della Fiorentina per motivi economici, il River Plate invece valuta circa 20 milioni di euro la punta della nazionale argentina.