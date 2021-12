Domenica 5 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Genoa, gara valida per il 16° turno di Serie A 21/22. La Vecchia Signora, nel corso della giornata precedente, è uscita vittoriosa col risultato di 2-0 dallo Stadio Arechi contro la Salernitana di Colantuono, grazie alle reti di Dybala e Morata. I rossoblu, invece, hanno subito una sconfitta casalinga per 3-0 ad opera del Milan di Pioli: in rete Messias (2) e Ibrahimovic per i rossoneri.

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra Genoa e Juventus nel massimo campionato italiano si sono conclusi col risultato di 3-1 a favore dei bianconeri.

Juventus, Szczesny in porta

Mister Allegri e la sua Juventus militano in settima posizione di classifica con 24 punti ottenuti, a -7 dalla quarta posizione occupata al momento dall'Atalanta che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League. Per centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato, l'allenatore toscano potrebbe schierare il 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. Difesa a quattro che avrà buone chance di essere composta da Alex Sandro e Cuadrado come terzini, con la coppia Bonucci-de Ligt in mezzo al reparto. A centrocampo, invece, Locatelli e Bentancur dovrebbero far da scudo centrale, mentre Bernardeschi agirà come ala sinistra e Kulusevski si piazzerà sul fronte destro.

L'attacco bianconero, infine, potrebbe essere formato da Paulo Dybala e Alvaro Morata. Ancora out per infortunio Chiesa, De Sciglio, McKennie e Danilo.

Genoa, Ekuban e Pandev in attacco

Andriy Shevchenko e il suo Genoa, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Diavolo, si troveranno dinanzi un'altra big della Serie A dovendo affrontare, di conseguenza, un match che si prospetta tutt'altro che agevole.

Per impensierire la Vecchia Signora, il tecnico ucraino potrebbe puntare sul 3-5-2, con Sirigu a difesa dei pali. Terzetto che sarà formato, con ogni probabilità, da Vasquez, Masiello e Biraschi. Cerniera di centrocampo che, invece, avrà ottime possibilità di annoverare come titolari Sabelli e Cambiaso come esterni, con la triade Sturaro-Badelj-Rovella che farà da filtro in mezzo.

Tandem offensivo, in ultimo, che potrebbe essere composto da Caleb Ekuban e Goran Pandev. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Criscito, Maksimovic e Destro.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, de Ligt, Cuadrado, Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Morata, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Genoa (3-5-2): Sirigu, Vasquez, Biraschi, Masiello, Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso, Ekuban, Pandev. Allenatore: Andriy Shevchenko.