La Juventus in questo inizio stagione sta avendo difficoltà evidenti a centrocampo e nel settore avanzato: il problema di fondo sembra essere la mancanza di qualità, in particolar modo sulla mediana. Evidentemente ne risente l'impostazione di gioco e anche la fase realizzativa, dove anche le punte non stanno aiutando molto la squadra sia in zona gol che nel supporto al gioco.

Le delusioni a centrocampo

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe rimasto deluso in particolar modo da sei giocatori della rosa bianconera, tre centrocampisti e tre punte.

Sulla mediana si sarebbe aspettato di più da Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur e Arthur Melo.

Sul francese il tecnico ha dichiarato che è un giocatore che potrebbe fare molto di più in fase offensiva. In questo inizio di stagione però non ha inciso, risultando uno dei peggiori contro il Sassuolo e il Verona.

Deludente fino a qui sarebbe stato anche il centrocampista uruguaiano, che Allegri già conosceva dalla sua prima esperienza professionale alla Juventus. Il classe 1997 non è riuscito a fare il salto di qualità necessario per diventare importante in bianconero.

Infine pesa anche l'impatto deludente di Arthur Melo, che - schierato titolare contro il Verona - ha contribuito al primo gol dei veneti dopo un passaggio sbagliato.

Il brasiliano ha comunque giocato poche partite a causa di un infortunio a inizio stagione.

Allegri sarebbe rimasto deluso anche da Morata, Kean e Kulusevski

Nella Juventus di questo inizio di stagione non hanno dato un grande contributo Alvaro Morata, Moise Kean e Dejan Kulusevski.

La punta spagnola ha segnato appena tre gol, evidenti anche le difficoltà nel tenere palla e nel fare da supporto al gioco bianconero.

Per questo si parla di un suo possibile mancato riscatto a fine stagione. La Juventus infatti vanta un diritto di acquisto del suo cartellino dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro.

Allegri sarebbe rimasto deluso anche da Moise Kean, dal quale ci si aspettava un impatto decisivo dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain.

Sorprendono anche le difficoltà di Dejan Kulusevski, considerato uno dei migliori giovani nel campionato italiano nella stagione 2019-2020. Lo svedese non ha inciso l'anno scorso con Pirlo tecnico, ma anche in questa stagione Allegri non è riuscito a valorizzarlo. Potrebbe quindi lasciare la Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare delle cessioni così da agevolare eventuali investimenti. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, condizionato da diversi infortuni muscolari fin dal suo approdo alla società bianconera nell'estate 2019.

Si parla di un interesse concreto del Newcastle, che non avrebbe problemi a garantirgli sette milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna.