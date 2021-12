La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni importanti. La società bianconera potrebbe alleggerire il monte ingaggi, non solo per motivi di bilancio ma anche per agevolare gli acquisti. L'esigenza principale sembra riguardare l'acquisto di un giocatore di qualità per il centrocampo e di una punta che possa migliorare i bianconeri dal punto di vista realizzativo.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il francese va in scadenza di contratto a giugno 2023, ma in caso di offerta importante potrebbe lasciare partire anche in queste settimane.

Il gallese invece potrebbe rescindere il suo contratto, per il brasiliano si parla invece di una possibile cessione in prestito a gennaio. Fra le società interessate ci sarebbero anche il Friburgo e la Lazio: Maurizio Sarri infatti è un estimatore del centrocampista brasiliano per la sua tecnica e la costruzione di gioco.

Possibile la cessione di Arthur a gennaio: ci sarebbe l'interesse di Friburgo e Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Arthur Melo a gennaio. Il centrocampista brasiliano sarebbe seguito da diverse società, fra queste anche Friburgo e Lazio. I bianconeri potrebbero lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto per circa 35 milioni di euro.

Allegri di recente ha elogiato il brasiliano, sottolineando come sia un grande professionista. Potrebbe però partire a gennaio anche perché pesa a bilancio circa 5 milioni di euro netti a stagione di ingaggio.

Arthur Melo comunque proverà a dimostrare di essere un giocatore importante in questo mese di dicembre: la Juventus è attesa in campionato dai match contro il Venezia, Bologna e Cagliari.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo per il mercato di gennaio ma anche per quello di giugno. La società bianconera potrebbe ritornare a ingaggiare dei calciatori a parametro zero, a tre stagioni dagli arrivi a titolo gratuito del cartellino di Rabiot e Ramsey.

Per luglio si valutano diversi giocatori che potrebbero incrementare il livello qualitativo del centrocampo.

Fra questi spicca Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United, e Franck Kessié che potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Potrebbe a arrivare a giugno anche la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic: il giocatore vorrebbe aiutare i toscani a raggiungere le competizioni europee in questa stagione prima di considerare una partenza.