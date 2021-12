La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera lavora alle cessioni ma anche agli acquisti. Potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta, senza però effettuare investimenti importanti. Acquisti che potrebbero concretizzarsi tramite scambi di mercato. A tal riguardo negli ultimi giorni si parla della possibile cessione in prestito di Aaron Ramsey e Arthur Melo. Proprio il brasiliano piace molto al tecnico della Roma José Mourinho, che vorrebbe maggior qualità a centrocampo. Per questo gradirebbe l'eventuale arrivo del giocatore della Juventus, che non è considerato un titolare dal tecnico Massimiliano Allegri.

Il brasiliano potrebbe approdare nella società romana in prestito in cambio di un altro centrocampista. Si tratta di Amadou Diawara, giocatore che con Mourinho non sta raccogliendo molto minutaggio. Ormai è considerato una riserva di Cristante. Centrocampisti come Diawara piacciono al tecnico Massimiliano Allegri perché garantirebbero fisicità e quantità al centrocampo bianconero. Sarebbe il supporto ideale a Locatelli. Dunque si prospetta uno scambio di mercato che potrebbe essere utile sia alla Juventus che alla Roma.

Possibile scambio di prestiti fra Arthur Melo e Diawara

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juventus e Roma potrebbero effettuare uno scambio di prestiti a gennaio. Il centrocampista Arthur Melo potrebbe approdare nella società romana, Amadou Diawara in quella bianconera.

Il tecnico Mourinho avrebbe il giocatore di qualità, Allegri quello bravo a garantire equilibrio ed impostazione di gioco. In questo modo la società bianconera eviterebbe di spendere una somma cash per l'acquisto di un centrocampista ed andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi con la cessione - anche se temporanea - del brasiliano.

La Juventus cercherà di rinforzare la rosa a gennaio evitando investimenti importanti. Gli acquisti principali dovrebbero essere posticipati a giugno e non prima di aver alleggerito in maniera decisa la rosa. Sono tanti i giocatori che a gennaio e a giugno potrebbero lasciare Torino. Fra questi oltre ad Arthur Melo ci sono anche Ramsey, Alex Sandro, Kulusevski e McKennie.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta a gennaio. Diversi i giocatori che piacciono alla società bianconera. Il preferito attualmente sembra essere Gianluca Scamacca perché il Sassuolo potrebbe lasciarlo partire ma anche perché il giocatore si "accontenterebbe" di un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Pagamento che come nel caso dell'acquisto di Manuel Locatelli da parte della Juventus potrebbe essere dilazionato nelle stagioni.