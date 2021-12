L'aumento di capitale ufficializzato di recente dalla Juventus servirà come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene a dare stabilità alla società bianconera. Non ci saranno quindi investimenti importanti a gennaio, se non arrivi in prestito o a prezzo vantaggioso. Potrebbero essere agevolati dalle cessioni, si parla delle possibili partenze di Aaron Ramsey e Arthur Melo. A questi potrebbe aggiungersi a giugno anche Matthijs De Ligt. Le dichiarazioni del suo agente sportivo lasciano intendere che in caso di offerta importante il difensore potrebbe lasciare la Juventus.

Secondo Mino Raiola il suo assistito sarebbe pronto ad una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbero Barcellona, Paris Saint Germain. Real Madrid e Manchester City. Nelle ultime ore anche il Tottenham starebbe lavorando all'acquisto del difensore nel Calciomercato estivo. Sarebbe un investimento gradito soprattutto dal direttore generale Fabio Paratici e dal tecnico Antonio Conte. Le ambizioni della società londinese sono importanti e l'eventuale acquisto di De Ligt migliorerebbe di molto la qualità della squadra.

Il difensore De Ligt potrebbe approdare al Tottenham a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato anche il Tottenham sarebbe interessata all'acquisto di Matthijs De Ligt.

La società inglese vorrebbe rinforzare la difesa e il giocatore bianconero potrebbe essere l'investimento ideale. La società bianconera potrebbe lasciarlo partire anche se la valutazione di mercato è importante. Da giugno si attiverà una clausola rescissorai da 150 milioni di euro ma la Juventus potrebbe accontentarsi di un'offerta di circa 100 milioni di euro per lasciar partire il giocatore.

Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di una punta giovane e di qualità. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, la Fiorentina potrebbe cederlo a giugno anche perché il giocatore andrà in scadenza a giugno 2023. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di De Ligt a giugno potrebbe portare la Juventus a rinforzare anche la difesa oltre che il centrocampo e il settore avanzato.

La società bianconera potrebbe pescare fra i giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi spiccano i due del Chelsea Rudiger e Christensen, piace anche Romagnoli del Milan. Per quanto riguarda il centrocampo si valutano altri due giocatori che potrebbero lasciare le rispettive società a parametro zero. Ci si riferisce a Denis Zakaria e a Paul Pogba, lo svizzero potrebbe anticipare il suo approdo in bianconero già a gennaio. Il francese invece potrebbe essere uno degli acquisti principali del calciomercato estivo.