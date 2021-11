La Juventus è tornata a vincere nelle ultime stagioni grazie anche all'ottimo lavoro di Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha dato non solo gioco ma anche mentalità vincente ai bianconeri. L'allenatore pugliese in bianconero ha vinto tre campionati prima dell'addio clamoroso nell'estate 2014. Gran parte dei tifosi bianconeri lo hanno criticato per la decisione di lasciare a preparazione estiva iniziata la società. L'approdo all'Inter nell'estate 2019 non ha agevolato la simpatia dei sostenitori bianconeri nei confronti di Conte, che fra l'altro con i nerazzurri ha interrotto le vittorie in campionato della Juventus.

Sull'argomento ha parlato proprio il tecnico pugliese in una recente intervista. Antonio Conte ha voluto parlare delle sue esperienze professionali in Italia da tecnico prima della Juventus e poi dell'Inter. Secondo l'allenatore è stato difficile battere il Milan, l'Inter o il Napoli quando era alla Juventus ma la vera impresa è stata la vittoria del campionato con la società nerazzurra.

Il tecnico Conte ha parlato dei campionati vinti con la Juventus e con l'Inter

"Ricreare il ciclo della Juventus è stato duro, perché ce la giocavamo contro il Milan di Ibra, Nesta e Thiago Silva; contro l’Inter del Triplete e il Napoli di Cavani, Lavezzi e Hamsik". Queste le dichiarazioni di Antonio Conte in riferimento alla sua esperienza professionale alla Juventus dal 2011 al 2014.

Il tecnico pugliese ha aggiunto: "Ma il vero capolavoro è stato lo scudetto con l’Inter. In due anni abbiamo rovesciato una monarchia sportiva". Secondo Conte, se non ci fosse stata l'Inter a battere la Juventus, i bianconeri sarebbero stati ancora i primi in classifica. La vittoria nerazzurra ha tolto quindi le certezze ai bianconeri.

L'addio all'Inter e la nuova esperienza professionale al Tottenham

Il tecnico Antonio Conte ha poi aggiunto che non si aspettava che la sua esperienza professionale all'Inter finisse dopo due stagioni. Ha però rimarcato l'importanza del nuovo progetto sportivo iniziato con il Tottenham. A tal riguardo nell'ultimo match di campionato la squadra inglese ha rimontato il Leeds vincendo 2-1.

Attualmente è settima in classifica a quattro punti dal quarto posto del West Ham e a dieci punti dal primo posto del Chelsea. Il tecnico pugliese ha accettato l'offerta della società inglese sottoscrivendo un contratto importante da quasi 20 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. A volerlo a Londra anche il nuovo direttore generale della società inglese ed ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, con il quale ha lavorato insieme nella società bianconera.