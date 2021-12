Uno dei migliori elementi presenti all'interno della rosa dell'Inter è sicuramente Milan Skriniar, vero e proprio pilastro della difesa nerazzurra e uno dei migliori difensori al mondo attualmente in circolazione. Le sue prestazioni sono cresciute esponenzialmente nell'ultimo anno e mezzo e, inevitabilmente, sono tornate a farsi sentire le sirene di mercato provenienti dall'estero. Una su tutte arriva da Londra, sponda Tottenham, dove Antonio Conte avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il reparto arretrato. Intanto, la Juventus ha bisogno di rinforzi per fare il salto di qualità in mezzo al campo e per questo motivo si cerca un innesto di livello, con il sogno che risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Tottenham su Skriniar

Entrare nei meccanismi tattici di Antonio Conte non è mai semplice. Lo sanno i giocatori del Tottenham e lo sapevano quelli dell'Inter, in particolar modo Milan Skriniar. Il centrale slovacco, infatti, ha faticato nel primo anno di 3-5-2, giocando in un ruolo completamente inedito per lui, quello di braccetto di destra della difesa a tre. Un rendimento decisamente deludente che aveva fatto pensare addirittura ad un addio ad agosto 2020, con l'Inter che, però, alla fine non ha voluto saperne di privarsene e i risultati hanno dato ragione. L'anno scorso, infatti, lo slovacco è tornato ad altissimi livelli e ora sembra essere un muro invalicabile anche nella difesa a tre.

Proprio il tecnico leccese lo ha plasmato alla perfezione e ora lo rivorrebbe a disposizione nella sua nuova avventura sulla panchina degli Spurs, come riportato da Calciomercato.com.

Affare praticamente impossibile per gennaio, visto che il club meneghino non si priverà degli elementi migliori a stagione in corso, mentre bisognerà vedere cosa succederà la prossima estate. Senza rinnovo di contratto, infatti, la cessione di Skriniar non è da escludere, essendo in scadenza a giugno 2023, ma sempre dinanzi ad una proposta fuori mercato.

La richiesta dei nerazzurri, eventualmente, sarà superiore ai 60 milioni di euro, che farebbe realizzare una plusvalenza monstre dopo i 25 milioni investiti nell'estate 2017.

Milinkovic-Savic sogno della Juventus

La Juventus cerca un rinforzo di spessore in mezzo al campo e il sogno di mercato risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, accostato anche all'Inter in questi mesi.

Il centrocampista serbo ha quelle caratteristiche che mancano nel reparto bianconero attualmente, abbinando qualità e forza fisica. In questa stagione ha già segnato cinque reti e collezionato cinque assist in diciassette partite di campionato ma, nonostante ciò, non sembra essere incedibile per Maurizio Sarri. La sua valutazione, comunque, è impostante visto che si aggira tra i 70 e gli 80 milioni. Una cifra che, però, potrebbe essere abbassata notevolmente con l'inserimento nell'affare dei cartellini di Kulusevski e Rugani, giocatori che si sposerebbero alla perfezione nello scacchiere tattico della Lazio.