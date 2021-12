La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo diversi problemi nel gioco e nei risultati. Il sesto posto in classifica ad otto punti dal quarto ne è la dimostrazione. I bianconeri se vorranno recuperare dai primi posti dovranno cercare di raccogliere punti già nei prossimi match contro Bologna e Cagliari, anche perché a gennaio la Juventus giocherà contro il Napoli, Roma e Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri recupererà per quei match Federico Chiesa, attualmente infortunato. L'inizio di stagione del centrocampista non è stato dei migliori.

In 16 partite disputate in campionato e Champions League ha segnato solo tre gol ma soprattutto non ha inciso come ci si aspettava. Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibile partenza a fine stagione per il giocatore, soprattutto se la Juventus non dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Fra le società interessate a Chiesa ci sarebbe anche il Real Madrid, il tecnico Carlo Ancelotti è uno degli estimatori del centrocampista. Lo considererebbe perfetto al suo 4-3-3, per questo secondo la stampa spagnola sarebbe pronto ad offrire il cartellino di Marco Asensio.

Ancelotti potrebbe offrire Asensio per l'acquisto di Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti vorrebbe offrire il cartellino di Marco Asensio per l'acquisto di Federico Chiesa.

L'allenatore emiliano vorrebbe il centrocampista della Juventus e oltre ad una somma cash potrebbe inserire anche lo spagnolo, attualmente considerato una riserva. Asensio va in scadenza di contratto a giugno 2023 e la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La Juventus invece potrebbe cedere Federico Chiesa per circa 70 milioni di euro, di conseguenza la società spagnola dovrebbe aggiungere almeno 30 milioni di euro.

L'eventuale partenza del centrocampista italiano dipenderà però da quale sarà la classifica della Juventus a fine stagione. Se non dovessero arrivare i ricavi derivanti dalla qualificazione alla prossima edizione di Champions League, la società bianconera potrebbe cedere dei giocatori importanti. Fra questi Federico Chiesa, che sarebbe seguito da diverse società inglesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere diversi giocatori a gennaio. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sarebbbero Aaron Ramsey e Arthur Melo. La Juventus lavora però anche a rinforzi importanti. Per il centrocampo potrebbe arrivare Denis Zakaria, nel settore avanzato ci sarebbe l'interesse concreto per Dusan Vlahovic, piace anche Gianluca Scamacca.