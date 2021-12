La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. In una recente intervista l'amministratore delegato della società bianconera Maurizio Arrivabene ha dichiarato non ci saranno acquisti clamorosi a gennaio e che l'aumento di capitale è servito per dare stabilità alla società. Potrebbero però arrivare degli innesti senza acquisto del cartellino, magari in prestito con diritto di riscatto.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sono Anthony Martial del Manchester United e Mauro Icardi del Paris Saint Germain, che potrebbero lasciare le rispettive società per raccogliere più minutaggio.

L'argentino piace molto alla Juventus da diverse stagioni, si era parlato di un suo possibile arrivo già prima dell'approdo in bianconero di Gonzalo Higuain nel 2016 e poi ancora più volte negli ultimi anni. La società francese potrebbe cederlo in prestito, ma la Juventus vorrebbe riservarsi un diritto di riscatto e non un obbligo di riscatto. Intanto il giocatore di recente ha postato una foto su Instagram in intimo in cui ha messo a confronto la stessa foto con due colorazioni diverse. Una in bianconero e l'altra a colori. Nel post l'argentino ha scritto: 'Meglio bianco e nero o a colori?'. Per molti è sembrato un riferimento a un suo possibile approdo alla Juventus.

Mauro Icardi posta su Instagram foto in bianco e nero

Una foto postata su Instagram dalla punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi ha suscitato molto clamore mediatico. L'argentino ha condiviso una foto in intimo con due colorazione diverse, una di queste in bianconero. Nel post Icardi ha chiesto ai suoi follower: 'Meglio bianco e nero o a colori?'.

Parole interpretate anche come un suo possibile approdo alla Juventus a gennaio.

Alcuni suoi follower hanno commentato: "Vieni alla Juve". D'altronde le indiscrezioni di mercato che parlano di un suo possibile approdo in bianconero sono diverse oramai da settimane, anche perché l'argentino è una praticamente riserva al Paris Saint Germain e vorrebbe raccogliere maggior minutaggio.

Qualche giorno fa ci sarebbe stato un incontro fra la società bianconera e l'agente sportivo e moglie dell'argentino Wanda Nara.

La Juventus potrebbe considerare l'arrivo del giocatore ma solo in prestito con diritto di riscatto, anche perché Icardi ha un ingaggio importante.

Il resto del mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Icardi potrebbe concretizzarsi soprattutto se dovessero esserci cessioni importanti. Si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Per quanto riguarda gli innesti si valuta anche Gianluca Scamacca come rinforzo per il settore avanzato. Altro nome seguito è quello di Dusan Vlahovic, che però potrebbe essere l'acquisto per il mercato estivo.