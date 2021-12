L'Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato si rinforzerà sicuramente tra i pali visto che Samir Handanovic, pur essendo attualmente il capitano, non è più giovanissimo e, inoltre, è in scadenza di contratto e al momento non si parla di rinnovo. Pur prolungando, dovrebbe comunque restare a Milano da secondo. In questi mesi sembrava cosa fatta l'arrivo di André Onana, ma a quanto pare sul camerunense ci sarebbe anche il forte interesse del Barcellona. Proprio per questo motivo i nerazzurri si stanno guardando intorno e la prima alternativa all'estremo difensore dell'Ajax sarebbe Bartlomiej Dragowski, già sondato la scorsa estate.

Anche il Torino si sta guardando intorno per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric e l'ultimo nome finito nel mirino dei granata è Manuel Lazzarri, non più al centro del progetto della Lazio.

Inter su Dragowski

Sembra scontato che l'anno prossimo l'Inter possa cambiare il proprio portiere titolare. Pur avendo avuto un rendimento discreto, infatti, Samir Handanovic non dà le stesse garanzie degli anni scorsi e non è più giovanissimo, oltre a essere in scadenza di contratto. I nerazzurri, per questo motivo, sono alla ricerca di un erede all'altezza delle aspettative e degli obiettivi del club. Si è fatto spesso il nome di Onana, per cui sembrava fatta, ma proprio il giocatore ha confermato che non fosse così, aprendo anche le porte a un approdo al Barcellona.

La società nerazzurra, dunque, sta valutando le alternative, che non sono tantissime. L'ultimo nome è quello di Barlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina già sondato la scorsa estate. L'estremo difensore polacco in questa stagione, dopo un buon inizio, è stato costretto ai box per un problema fisico e dovrebbe tornare in campo dopo la sosta natalizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe facilitare una trattativa tra le due società. La valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro ma i due club potrebbero intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare Stefano Sensi, giocatore che si sposerebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano.

Torino su Lazzari

Il Torino è alla ricerca di un esterno da regalare a Ivan Juric e per questo motivo, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe pronto a fare un tentativo per Manuel Lazzari. Il giocatore, infatti, non è considerato un titolare inamovibile da parte di Maurizio Sarri e non è escluso un addio già a gennaio. In quel caso Torino e Lazio potrebbero intavolare uno scambio che coinvolga altri giocatori.