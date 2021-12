La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Il club bianconero cercherà di effettuare acquisti e cessioni tenendo conto del bilancio societario, condizionato nelle ultime stagioni dall'emergenza coronavirus. L'aumento di capitale recentemente ufficializzato non dovrebbe portare ad investimenti importanti sul mercato se non a fronte di cessioni pesanti. La società bianconera però starebbe valutando anche la possibilità di definire degli scambi di mercato, anche in prestito. Si parla molto di una possibile asse di mercato con il Paris Saint Germain, società che sarebbe interessata a diversi giocatori bianconeri.

In particolar modo ai francesi piacciono due brasiliani, il terzino Alex Sandro e il centrocampista Arthur Melo. Dall'altra parte la Juventus gradirebbe il terzino Kurzawa e la punta Mauro Icardi. Sia il francese che l'argentino sono considerati delle riserve e potrebbero accettare la cessione a gennaio. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero quindi concretizzarsi due scambi di mercato: fra Mauro Icardi e Arthur Melo e fra Leowyn Kurzawa e Alex Sandro. Sarebbe un prestito sino a fine stagione, con la possibilità di valutare un eventuale prolungamento del prestito o lo scambio di mercato a titolo definitivo a giugno.

La società francese potrebbe offrire sino a fine stagione i prestiti di Mauro Icardi e Leyvin Kurzawa per arrivare a Arthur Melo e Alex Sandro.

Uno scambio di mercato temporaneo che potrebbe essere prolungato per la stagione 2022-2023. Se le due società dovessero poi essere soddisfatte potrebbero anche concretizzare uno scambio di mercato a titolo definitivo. In questo modo il Paris Saint Germain avrebbe rinforzi d'esperienza in difesa e a centrocampo, la Juventus invece avrebbe un giocatore importante come terzino al posto di Alex Sandro, che recentemente sta deludendo e che va in scadenza di contratto a giugno 2023.

E soprattutto avrebbe una punta abile in zona gol: Mauro Icardi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere anche Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Dejan Kulusevski a gennaio. Per il gallese potrebbe esserci una rescissione consensuale, il francese piace a diverse società inglesi e la Juventus potrebbe cederlo per circa 10 milioni di euro. Inoltre potrebbe partire per circa 40 milioni di euro il pure centrocampista svedese.

Per quanto riguarda gli acquisti potrebbe arrivare anche un centrocampista. Il preferito sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Moenchengladbach.