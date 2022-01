La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate nel mercato di gennaio. Si parla molto di cessioni ma potrebbero arrivare un centrocampista ed una punta. Negli ultimi giorni però alcune indiscrezioni di mercato hanno confermato la possibile partenza di Alvaro Morata già a gennaio. Lo spagnolo però almeno per il momento dovrebbe rimanere alla Juventus anche perché la società bianconera vorrebbe trovare prima un sostituto. Il preferito sembra essere Mauro Icardi, a tal riguardo ha parlato anche Paolo Bargiggia. Il giornalista sportivo ha dichiarato che la società bianconera ha intensificato i contatti con il Paris Saint Germain per l'acquisto del giocatore argentino.

Il problema principale riguarderebbe la modalità di trasferimento. La società francese vorrebbe una cessione in prestito con un obbligo di riscatto, i bianconeri preferirebbero il diritto di riscatto. Il primo nome seguito dalla Juventus era quello di Gianluca Scamacca, che però a detta del giornalista sportivo il Sassuolo non vorrebbe cedere nel mercato di gennaio. Si è parlato anche del possibile approdo di Arkadius Milik ma il giocatore dell'Olympique Marsiglia non sarebbe un giocatore gradito dal tecnico Massimiliano Allegri.

Il giornalista Bargiggia ha parlato del possibile arrivo di Icardi alla Juventus a gennaio

'In Spagna dicono che Morata sarà presente per la Supercoppa di Spagna del 12 gennaio ma, al momento, le informazioni non combaciano.

Se la Juventus non trova un sostituto, non può ancora far partire lo spagnolo'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in merito alla possibile cessione di Morata a gennaio. In merito all'eventuale acquisto di Mauro Icardi da parte della società bianconera ha aggiunto: 'La Juventus ha intensificato i contatti con il Paris Saint Germain per Icardi ma non è una partita così facile.

Al momento, i bianconeri non hanno accettato l'obbligo di riscatto'. Ha poi sottolineato: 'Il primo nome era Scamacca ma il Sassuolo non lo cede a gennaio. Si è parlato di Milik ma non convince Allegri'.

Bargiggia ha parlato anche del mercato di Milan e Inter

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato anche del mercato di Milan e Inter, sottolineando come la società rossonera dovrebbe rinforzare la difesa con l'infortunio subito da Kjaer.

Sono due i nomi che piacciono, Botman del Lille e Diallo del Paris Saint Germain. In merito all'Inter secondo Bargiggia gli investimenti verrano effettuati soprattutto a giugno. Fra i giocatori seguiti dalla società nerazzurra ci sarebbe Gianluca Scamacca, che però piace anche alla Juventus. Potrebbero arrivare anche Digne, Villar e Ginter, in scadenza di contratto a fine stagione.