Uno dei protagonisti del campionato italiano delle ultime due stagioni è sicuramente Dusan Vlahovic. Il giocatore della Fiorentina, dopo l'ottima annata calcistica 2020-2021, si sta confermando anche nell'attuale. Attualmente al primo posto della classifica marcatori della Serie A con 16 gol, davanti a Ciro Immobile con 13 gol e a Giovanni Simeone con 12 gol.

In una recente intervista il bomber serbo ha parlato della sua esperienza professionale con la Fiorentina, non rivelando il proprio futuro professionale. Attualmente l'interesse del giocatore è quello di continuare a dare il suo contributo con la squadra toscana e portarla nei primi posti in classifica del campionato italiano, qualificandosi alle competizioni europee.

In merito alla sua esperienza professionale alla Fiorentina ha dichiarato: 'A Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi'. Parole importanti che sembrano confermare la volontà del giocatore di rimanere nella società toscana sino a fine stagione. Riguardo il suo futuro professionale invece ha aggiunto di non sapere quello che potrà succedere.

Dusan Vlahovic ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbe la volontà da parte del giocatore di rinnovare con la Fiorentina.

Vlahovic ha parlato del suo futuro professionale

'Non so cosa può succedere in futuro. Vedremo', sono queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic.

Il giocatore della Fiorentina ha sottolineato che in questo momento cercherà di contribuire alla qualificazione alle competizioni europee per i toscani. Sul presidente Commisso ha invece aggiunto: 'Il presidente è soprattutto un uomo serio, sa quello che vuole in ogni momento. È molto ambizioso. Se si può trovare un compromesso?

Mai dire mai'.

Vlahovic ha segnato 33 gol nel 2021, eguagliando il record nel 2020 di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A tal proposito il centravanti serbo ha dichiarato di essere onorato di aver avvicinato un grande giocatore come il portoghese.

Vlahovic piace alla Juventus

Il giocatore Dusan Vlahovic piace a diverse società, fra queste anche alla Juventus.

Potrebbe essere uno degli acquisti principali della società bianconera a giugno. Non è un caso che invece, per questa finestra di trasferimenti di gennaio, si parli del possibile arrivo in bianconero di una punta in prestito fino a fine stagione.

La Juventus non vorrebbe investire a gennaio su giocatori a titolo definitivo, anche perché l'eventuale futuro arrivo di Vlahovic costerebbe molto. La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire perché a giugno sarà a un anno dalla scadenza del contratto con la società toscana.