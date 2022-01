La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo per il calcio giocato ma anche per il mercato. A tal riguardo si parla molto delle possibili cessioni che la società bianconera potrebbe effettuare per alleggerire la rosa e per agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Rinforzi nel settore avanzato che potrebbero diventare due, se si dovesse concretizzare anche la cessione di Kaio Jorge. Il brasiliano piace molto al tecnico Massimiliano Allegri, non è un caso che in diverse conferenze di presentazione dei match di campionato ha elogiato il giocatore.

Ha però bisogno di raccogliere maggior minutaggio per crescere, per questo la Juventus potrebbe considerare una partenza in prestito fino a fine stagione. In questi giorni si è parlato di un possibile scambio di prestiti con l'Olympique Marsiglia che porterebbe Kaio Jorge in Francia e Arkadius Milik alla Juventus. Nelle ultime ore invece si parla di un possibile approdo del brasiliano in prestito alla Sampdoria, società in cui avrebbe la possibilità di raccogliere più minutaggio. L'eventuale partenza di Kaio Jorge potrebbe portare la Juventus ad investire su un suo sostituto a gennaio.

Il brasiliano potrebbe approdare alla Sampdoria in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito alla Sampdoria a gennaio.

Il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus per raccogliere maggior minutaggio dopo la prima parte della stagione in cui non ha dato un grande contributo. L'infortunio muscolare che ha subito ad inizio stagione lo ha tenuto fermo un mese, dal rientro però ha raccolto solamente pochi minuti. Per questo nonostante la stima professionale di Allegri il brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera in prestito fino a giugno.

L'eventuale cessione di Kaio Jorge potrebbe portare la Juventus ad acquistare un'altra punta. Se poi anche Morata dovesse lasciare la società bianconera, gli acquisti potrebbero essere due.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. Oltre a Kaio Jorge si lavora anche alle possibili partenze di quei giocatori dall'ingaggio importante che sarebbe considerati delle riserve dal tecnico Massimiliano allegri.

Fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey e Arthur Melo, entrambi sono seguiti da diverse società inglesi. Le loro eventuali partenze garantirebbero un risparmio importante sul monte ingaggi considerando che il gallese guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e il brasiliano circa 6 milioni di euro a stagione. A questi potrebbero aggiungersi anche Alex Sandro e come detto in precedenza Alvaro Morata, che potrebbe approdare la Barcellona. Lo vorrebbe Xavi, tecnico degli spagnoli.