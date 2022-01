Fine settimana senza particolari notizie per il mercato invernale del Crotone. Indirettamente però arrivano conferme e smentite su indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. Una di queste riguarderebbe il terzino Luca Calapai, in trattativa con il Crotone per il suo trasferimento dal Catania. Una nuova maglia potrebbe essere invece vestita dal centrocampista Jacopo Petriccione, ceduto in prestito in estate al Pordenone.

Crotone, novità per Calapai

Dopo la notizia di una possibile frenata nella trattativa tra il Crotone e il Catania per il terzino Luca Calapai, nelle scorse ore i Curatori del Tribunale che in queste settimane sta gestendo le sorti del Catania hanno voluto fare chiarezza sulla situazione in una nota ufficiale.

"Con riferimento ad alcune interviste e articoli di recente pubblicazione, il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. precisa di non aver mai opposto alcun diniego alla cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Calapai, né di altri. Il collegio dei curatori non intende in alcun modo incidere sul giudizio tecnico che resta demandato al direttore sportivo della società".

Petriccione cambia maglia

Ceduto in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Crotone al Pordenone, il centrocampista Jacopo Petriccione potrebbe cambiare maglia nelle prossime ore. L'ormai ex rossoblù starebbe per trasferirsi al Benevento all'interno di uno scambio di prestiti che in senso opposto porteranno a vestire la casacca neroverde l'attaccante Giuseppe Di Serio e il centrocampista Dejan Vokic.

Nella prima parte di stagione tra le fila dei Ramarri per Jacopo Petriccione sono arrivate solamente 12 presenze, non tutte da titolare. Un cambio di squadra che potrebbe permettere al calciatore di passare dalla lotta per non retrocedere a quella per la conquista della massima serie.

Crotone, le altre operazioni

Nonostante le voci di un imminente ritorno a Crotone non sembrerebbe così scontato il trasferimento di Vladimir Golemic dal Pas Lamia al club calabrese, una situazione analoga alla trattativa tra i rossoblù e il Torino per il prestito del centrocampista Ben Lhassine Kone che dopo l'avvio di torneo tra le fila del Cosenza sarebbe ora attenzionato dal Vicenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I calabresi sarebbero però vicini alla conclusione della trattativa con il Genoa per l'arrivo in prestito fino a fine stagione del giovane difensore Laurens Serpe che era seguito anche dalla Turris. Tutto fermo al momento per quello che concerne l'arrivo del fantasista Nikolas Spalek dal Brescia e la contestuale cessione di Ahmad Benali alle Rondinelle.