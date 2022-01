Inizia a muoversi il mercato di riparazione di gennaio per il Crotone. La formazione calabrese, che punta a ricostruire gran parte della squadra, ha ufficializzato nelle ultime ore il trasferimento a titolo definitivo di Salvatore Molina al Monza. In uscita ci sarebbe però anche l'attaccante Brian Oddei, che dovrebbe fare rientro al Sassuolo. I rossoblù sarebbero inoltre tra i club in lizza per l'attaccante Gabriele Moncini del Benevento, calciatore in uscita dai giallorossi e corteggiato da diversi club della cadetteria.

Crotone, Moncini tra i nomi per l'attacco

Non solo uscite per il Crotone ma anche qualche innesto, questa per lo meno sarebbe la volontà della dirigenza. Un nome che potrebbe fare al caso degli squali potrebbe essere quello di Gabriele Moncini, attaccante del Benevento. Il calciatore, chiuso nella rosa giallorossa nella prima parte del campionato, sarebbe stato inserito nella lista degli acquisti degli squali. Oltre al Crotone sulla punta ci sarebbero altri quattro club di Serie B rappresentati da Spal, Vicenza, Cosenza e Cittadella. La possibilità del club di Ferrara sarebbe quella più percorribile avendo già giocato in passato con la maglia della Spal.

Molina riparte dal Monza

Una nuova esperienza dopo una lunga militanza tra le fila del Crotone per Salvatore Molina.

Il vice capitano degli squali, dopo quattro stagioni, ha concluso la militanza in Calabria accettando il trasferimento a titolo definitivo al Monza. Con i brianzoli il centrocampista riabbraccerà il tecnico Giovanni Stroppa che proprio con i rossoblù lo ha allenato nelle stagioni precedenti, andandone ad apprezzarne le qualità esaltandone le doti.

Per lui un contratto fino al 30 giugno 2023 con il club della famiglia Berlusconi e la possibilità, dopo un avvio difficile di stagione con gli squali, di poter lottare per un posto nei Playoff e per la promozione in massima serie.

Crotone, Oddei verso il Sassuolo

Un altro dei partenti della rosa del Crotone dovrebbe essere nei prossimi giorni l'attaccante Brian Oddei.

Il calciatore, poco impiegato nel girone d'andata, dovrebbe ritornare al club neroverde per fine prestito prima di poter essere girato ad un’altra società, presumibilmente di Serie B. Un'esperienza poco fortunata quella con i rossoblù, con un impiego discontinuo e con pochi minuti disputati nei finali di gara. Un'altra cessione dovrebbe essere quella di Ahmad Benali. Il capitano del Crotone, attualmente fuori rosa, sarebbe corteggiato fortemente dal Brescia. Anche per lui ci sarebbe viva la possibilità Monza oltre alle destinazioni rappresentate da Parma e Vicenza.