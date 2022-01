In casa Inter si comincia a programmare la prossima sessione estiva di Calciomercato visto che questa dovrebbe chiudersi con gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo e le cessioni di Stefano Sensi e Martìn Satriano. I nerazzurri potrebbero sacrificare un big sull'altare del bilancio per realizzare una plusvalenza notevole e ricavare il tesoretto da reinvestire in entrata. Per questo motivo il club meneghino potrebbe cedere Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023, e finito nel mirino dell'Atletico Madrid, che cerca rinforzi per il reparto arretrato.

Chi potrebbe fare ancora qualcosa a gennaio è la Roma, in cerca di un altro rinforzo in mezzo al campo. Il nome accostato in queste ore ai giallorossi sarebbe quello di Nahitan Nandez, ormai in uscita dal Cagliari.

Atletico Madrid su De Vrij

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è Stefan De Vrij. Arrivato in nerazzurro a parametro zero nell'estate del 2018, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio, il centrale olandese sembra essere alla fine di un ciclo. Il contratto è in scadenza a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Il club meneghino, infatti, sarebbe pronto a cederlo per realizzare una plusvalenza importante in ottica di bilancio.

Sul classe 1992 in queste ultime ore avrebbe messo gli occhi l'Atletico Madrid, in cerca di un rinforzo in difesa per alzare il livello di un reparto che in questa stagione sta arrancando. La trattativa non è semplice, ma i Colchoneros sono pronti a fare uno sforzo per convincere la società nerazzurra. Marotta ha già stabilito il prezzo di Stefan De Vrij, che non si muoverà da Milano per offerte inferiori ai 30 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con gran parte di questa cifra, poi, la società nerazzurra sarebbe pronta ad andare a chiudere l'acquisto di Gleison Bremer dal Torino, ringiovanendo il reparto e tenendolo ad altissimo livello. Il brasiliano, d'altronde, con la maglia granata si sta affermando come uno dei migliori interpreti del reparto in questa stagione.

Nandez offerto alla Roma

Chi potrebbe fare ancora qualcosa in questa sessione di calciomercato è la Roma. Ai giallorossi, infatti, sarebbe stato proposto il cartellino di Nahitan Nandez, ormai in uscita dal Cagliari ma sul quale ci sarebbe anche il Napoli. Il centrocampista uruguaiano rappresenterebbe un vero e proprio jolly tattico per José Mourinho, essendo in grado di giocare sia come mezzala che come esterno destro in un ipotetico 3-4-1-2. L'affare potrebbe andare in porto anche con uno scambio alla pari inserendo nell'affare i cartellini di Davide Santon e Darboe, vista la grande abbondanza in mezzo al campo dopo l'arrivo anche di Sergio Oliveira.