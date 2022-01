L'Inter potrebbe guardare in casa Juventus per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto raccontato dalle ultime indiscrezioni provenienti dall'Italia, la nuova idea sarebbe targata Federico Bernardeschi. L'esterno sarebbe un'opzione considerata da Giuseppe Marotta perchè, così come Paulo Dybala, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. Potrebbe essere una carta utile alla causa nerazzurra in quanto il ragazzo agirebbe comes esterno a tutta fascia, come mezzala o addirittura seconda punta nel 3-5-2. Dopo il problema fisico occorso a Joaquin Correa, i dirigenti di Zhang starebbero cercando calciatori funzionali in grado di ricoprire varie zone del campo.

L'operazione, qualora dovesse avere un'accelerata, partirebbe al termine della stagione anche se sulle tracce dell'ex Fiorentina ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli che lo cercherebbe come rinforzo per la corsia di destra nel suo 4-2-3-1.

La rivelazione su Dybala all'Inter

Da settimane sarebbero stati intrapresi anche contatti con Paulo Dybala che ha il contratto in scadenza con la Juventus. La sua richiesta da circa dieci milioni di euro annui non è stata accettata dai torinesi e Marotta sarebbe disposto a proporre un quinquennale da circa 7,5 milioni di euro annui. L'affare potrebbe concretizzarsi e secondo quanto raccontato da Franco Melli, ci sarebbe già un accordo.

"Dybala andrà all’Inter.

Anzi, secondo me, probabilmente si saranno già messi d’accordo. Traducendo le parole di Beppe Marotta, si capisce che sarà nerazzurro". Ha dichiarato il giornalista tramite i microfoni di Radio Radio. Qualora l'ex Palermo dovesse uscire dalla Continassa, i dirigenti degli Agnelli sarebbero pronti a tentare di ingaggiare Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe prolungare il suo accordo con la Fiorentina di Rocco Commiso.

Sul serbo ci sarebbe anche l'interesse degli inglesi dell'Arsenal.

Marotta non mollerebbe Gosens

L'obiettivo per la corsia mancina, oltre a Filip Kostic, sarebbe anche anche Robin Gosens. Il calciatore del'Atalanta, ora fuori per infortunio, piacerebbe anche al Newcastle ma Marotta vorrebbe ingaggiarlo qualora Ivan Perisic non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Il tedesco ha un accordo con i bergamaschi fino al 2023 e una valutazione di circa quaranta milioni di euro. Prima di tentare un'assalto, però, si dovrebbe capire come recupererà dal problema muscolare. La trattativa dovrebbe però partire non prima della prossima estate. Il serbo, invece, sarebbe una pista più percorribile che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane.