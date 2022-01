Inizia il 2022 di Milan e Roma. La sosta è terminata ed il cammino in Serie A riprende con il girone di ritorno. Due settimane senza calcio sono sempre un'incognita per le prestazioni delle squadre. Come avranno lavorato nel periodo dei festeggiamenti di fine anno, nei cenoni di natale e durante le vacanze. E' giunto il momento di tirare le somme. Ad aggiungere un fattore d'incertezza ci pensano il covid e le aziende sanitarie locali. Milan - Roma è anche la sfida tra due tecnici agli antipodi, Pioli e Mourinho. Due allenatori che hanno usato la comunicazione per forgiare le proprie squadre.

Il primo come normalizzatore, senza mai polemiche e con uno stile quasi 'francescano'. Il portoghese, negli anni, ha sempre cercato la sfida, le provocazioni e le tensioni per caricare la propria squadra. La Lega Serie A decide di 'non decidere' chiedendo di far giocare tutte le partite, sono ben 4 le partite che salteranno in questa giornata. Le positività aumentano di ora in ora, ma Milan - Roma si giocherà. Tra i rossoneri, ufficialmente risulta positivo solamente Tatarusani. Tramite un comunicato ufficiale del club il Milan annuncia altre 3 positività che non sono stare ancora ufficializzate. Si dovrebbe trattare di Calabria, Tomori e Romagnoli. Qualora le positività dovessero essere confermate si tratterebbe di una vera e propria emergenza in difesa.

Partendo dal dato ormai assodato dell'assenza di Simon Kjær per tutta la stagione, la difesa è svuotata. In quel reparto infatti Pioli dovrà adattare Kalulu al fianco di Gabbia. Nel centrocampo rossonero non ci saranno Kessiè e Bennacer che sono impegnati con le proprie nazionali nella fase preparatoria alla Coppa d'Africa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pioli, dopo mesi di scarsità, si trova ad avere abbondanza in attacco. Tornano a disposizione del mister rossonero sia Rebic che Leao che si alterneranno nei 90 minuti. Stesso vedasi per Giroud e Ibrahimovic con il francese che dovrebbe iniziare dal primo minuto. Il Milan ritrova San Siro dopo la sconfitta subita ad opera del Napoli.

Una sconfitta che ha visto proprio Giroud protagonista nel finale con un gol annullato per un fuorigioco che ha lasciato molte polemiche. Il 2021 del Milan però s'era concluso con una sonora vittoria contro l'Empoli. Da pochi giorni s'è riaperto il Calciomercato e se i rossoneri hanno ambizioni di portare a casa lo scudetto numero 19, dovranno riuscire a rinforzare la rosa quanto prima, altrimenti il mese di gennaio risulterà fatale. Il Milan festeggia la partita numero 3000 in Serie A.

Back with a bang; today we host Roma! 💥



Si riparte con il botto: #MilanRoma va in scena a San Siro! 💥#SempreMilan pic.twitter.com/Lr86z3gPxf — AC Milan (@acmilan) January 6, 2022

Nella Roma di Mourinho ci saranno 3 assenti per Covid, il portiere Fuzato e l'attaccante Borja Mayoral.

Il terzo non disponibile non è ancora noto. Josè Mourinho carica i suoi giocatori e non vuole ancora parlare di Maitland prossimo a vestire la maglia giallorossa. Il tecnico annuncia che ci sarà Rui Patricio in porta. Anche Lorenzo Pellegrini dovrebbe essere recuperato sulla trequarti, ma non è chiaro se partirà titolare. Abraham guiderà l'attacco, ma non troverà in sfida Tomori che è stato fermato dalla positività al Covid 19. Al fianco dell'inglese ci sarà Zaniolo nel 3-5-2 giallorosso. Mourinho ha parlato anche di mercato e della ricerca di occasioni, ma soprattutto l'esigenza di un vice Karsdorp. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Chiffi della sezione CAN di Padova. Gli assistenti: Vivenzi e Ranghetti con Abisso quarto uomo.

Milan - Roma i convocati:

Entrambe le squadre non hanno ancora diramato la lista dei convocati in attesa dell'esito dei tamponi svoltisi in giornata, dai canali ufficiali di entrambe le squadre, non risultano esserci nuove positività al virus, ma la lista dei convocati non è stata condivisa e pubblicata. Si tratta di un caso particolare conseguenza di una situazione molto particolare della fase della pandemia. La Lega Serie A con il mantra 'the show must go on' obbliga le squadre a procedere, ma vista la situazione nazionale, forse era il caso di fermarsi, scrivere bene le regole e salvaguardare il girone di ritorno, ma il tempo nel calcio è diventato un'alleato scomodo.

Milan - Roma il pronostico e le quote:

Le numerose assenza non sembrano influenzare l'opinione dei bookmakers che vedono ancora il Milan favorito sulla Roma. La quota vittoria per i rossoneri è a 2,35. Il pareggio è dato a 3,50 mentre la vittoria della Roma a 3. La quota GOL si assesta intorno al 1,50 con l'over 2,5 di poco vicino a 1,60. L'over 3,5 invece passa a 2,5. Il risultato con la probabilità più alta è il 2-1 con 9,75. L'abbondanza in attacco dei rossoneri porta gli attaccanti del Milan ad avere le migliori quote. Il primo gol del match con 5,00 dovrebbe essere segnato da Zlatan Ibrahimovic, seguono Giroud a 5,5, Rebic e Diaz a 6,75. A 7 invece un gol di Abraham.