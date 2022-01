Il campionato sta per riprendere dopo la sosta per le vacanze natalizie, ma a tenere banco c'è sempre il Calciomercato, con il Milan protagonista.

Nelle ultime ore dalla Spagna è rimbalzata la voce che vedrebbe il Milan in corsa per il belga Eden Hazard, il quale ha finora deluso le attese al Real Madrid. Il giocatore, però, ha un ingaggio elevato e ciò potrebbe rappresentare un problema per i rossoneri.

Parallelamente degli emissari meneghini stanno monitorando diversi giovani della Ligue 1 come Romain Faivre e Kolo Muani.

Calciomercato Milan, possibilità Hazard per i rossoneri

Hazard non è andato nemmeno vicino a soddisfare le aspettative del Real Madrid quando è stato acquistato per quasi 150 milioni di euro (100 milioni più 46 di bonus) dal Chelsea. Il belga, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe lasciare la capitale spagnola già in questo mese. Si dice che il West Ham United abbia un interesse per Hazard in quanto gli Hammers lo ritengono un rinforzo di qualità per il reparto offensivo, ma il problema è l'alto stipendio che ha l'ex giocatore del Chelsea.

Una delle squadre che potrebbero permettersi l'arrivo di Hazard è il Newcastle United, grazie alla loro nuova e facoltosa proprietà: i bianconeri potrebbero anche pagare il prezzo richiesto di 50 milioni di euro.

Pure il Borussia Dortmund avrebbe espresso un interesse, ma per ora il club tedesco sembra un'opzione un po' più remota e che potrebbe diventare seria solo se i gialloneri dovessero vendere Erling Haaland.

Secondo una fonte giornalistica spagnola Hazard accoglierebbe con favore l'idea di trasferirsi al Milan, ma servirebbe un grosso taglio di stipendio.

Milan, occhi vigili in Francia

Il Milan è sempre vigile anche sul mercato francese, infatti Yacine Adli è già stato acquistato ed è stato lasciato in prestito al Bordeaux fino alla fine della stagione in corso, anche se i rossoneri potrebbero provare ad anticipare l'arrivo perché hanno perso Kessie e Bennacer, convocati per la Coppa d'Africa.

A proposito di talenti della Ligue 1 piacerebbe al Milan pure Kolo Muani, anche se c'è la concorrenza dell'Eintracht Francoforte. Pure il nome di Romain Faivre è riapparso sui radar di mercato poiché il Brest sarebbe ora disposto a negoziare la sua vendita, dopo averlo invece trattenuto in estate.

Dal punto di vista fiscale non ci sono particolari vantaggi o svantaggi facendo affari con la Ligue 1, in quanto il Decreto Crescita funziona come per tutti gli acquisti dagli altri campionati. Gli acquisti di Fode Ballo-Touré e di Pierre Kalulu mostrano però che la Ligue 1 sforna spesso "gemme ancora grezze" e che hanno bisogno di tempo per esprimersi al massimo, ma Geoffrey Moncada, capo degli scout rossoneri, conosce molto bene quel campionato dopo essere stato l'artefice dell'arrivo dei due giocatori succitati.

Intanto le indicazioni di Elliott Management sono chiare: bisogna concentrarsi su profili giovani in grado di giocare nel Milan per diversi anni.