La Juventus è attesa da settimane importanti per il mercato. in questi giorni potrebbero concretizzarsi alcune cessioni che agevolerebbero l'arrivo di un centrocampista e di punta. A tal riguardo il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese piace a diverse società inglesi. Se si dovesse concretizzare la sua partenza potrebbe arrivare Denis Zakaria o eventualmente Renato Sanches. Da febbraio la società bianconera dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno.

Fra questi spicca il nome di Paulo Dybala, che in Juventus-Udinese dopo il gol ha rivolto uno sguardo non proprio amichevole alla dirigenza bianconera. Secondo gran parte degli addetti ai lavori l'argentino ce l'aveva soprattutto con l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che in diverse interviste ha sottolineato come tutti si devono guadagnare la permanenza alla Juventus, anche i giocatori. Intanto le indiscrezioni di mercato parlano di un interesse concreto di diverse società per l'argentino, anche perché in scadenza di contratto a giugno. Fra queste ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, che potrebbe offrire già a gennaio il cartellino di Alvaro Morata più una somma cash per acquistarlo.

Possibile scambio di mercato fra Morata e Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid potrebbe offrire il cartellino di Alvaro Morata più una somma cash per acquistare Paulo Dybala a gennaio. L'argentino potrebbe non prolungare il contratto con la società bianconera, considerando il rapporto non ideale con la dirigenza bianconera.

In tal caso la Juventus potrebbe considerare di cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Un eventuale scambio di mercato fra Dybala e Morata con l'aggiunta di una somma cash potrebbe essere gradito alla Juventus. Come è noto la società bianconera può riscattare a giugno per 35 milioni di euro lo spagnolo, il cui cartellino è di proprietà dell'Atletico Madrid.

In questo modo la società bianconera risparmierebbe una somma importante oltre al fatto che monetizzerebbe dalla cessione di un giocatore in scadenza a giugno.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato che parla di uno scambio di mercato fra Atletico Madrid e Juventus che riguarderebbe Morata e Dybala non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. La società bianconera incontrerà a febbraio l'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun per decidere il futuro professionale del giocatore. Sia che sottoscriva il prolungamento di contratto o che si decida di andare in scadenza di contratto, l'argentino dovrebbe rimanere almeno fino a giugno nella società bianconera.