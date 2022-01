Il Calciomercato della Juventus partirà dall’attacco. Allegri ha bisogno di un centravanti e con le voci dell’addio di Morata (direzione Barcellona) che si susseguono, ora sarebbe Mauro Icardi il primo obiettivo della Vecchia Signora. Se lo spagnolo dovesse cedere al corteggiamento blaugrana, non ci sarebbe più un attaccante centrale che possa portare tanti gol alla causa e con Vlahovic difficile da prendere e Scamacca considerato molto caro, anche Allegri si sarebbe convinto che Maurito Icardi possa essere l’uomo giusto per il rilancio della squadra torinese.

Icardi alla Juventus: secondo alcune indiscrezioni l'accordo sarebbe vicino

La pista Mauro Icardi si starebbe scaldando sempre di più. La volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare il Paris Saint Germain dove gioca poco, in attacco ci sono infatti Mbappè, Messi e Neymar come titolari inamovibili di Pochettino, e vorrebbe rilanciare la sua carriera altrove. L’Italia sarebbe la destinazione più gradita sia al giocatore sia alla moglie agente Wanda Nara.

La crisi di coppia sembra essere passata, ora bisogna occuparsi della carriera del bomber argentino che da quando è arrivato a Parigi ha perso decisamente appeal.

Le voci dell’interessamento della Juventus per Mauro Icardi si rincorrono ormai da un paio di anni.

Fabio Paratici ha provato per un paio di sessioni di mercato a portare il giocatore a Torino, senza fortuna però. Il sudamericano era un suo pupillo, ma anche dopo l’addio del dirigente la Vecchia Signora ha continuato a seguire la vicenda e ora, secondo alcuni rumors, Cherubini avrebbe già trovato un principio di accordo con l’entourage del giocatore.

Il Psg vorrebbe monetizzare per Icardi alla Juventus

Il sì del giocatore però non sbloccherebbe definitivamente la situazione, ovviamente bisognerà anche convincere il PSG, il quale non fermerà la partenza di un giocatore che non è titolare, ma vorrebbe guadagnare per la cessione del cartellino una cifra tra i 35 e i 40 milioni.

Tanti, troppi, a quanto pare per la Juve che infatti vorrebbe Icardi in prestito oneroso, 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a fine stagione a 32 milioni.

La trattativa è aperta, nessuno si starebbe opponendo al cambio di maglia, ma sulla formula ci sarà ancora da lavorare e non poco, la distanza infatti sembra ancora molta. Va detto che siamo comunque solo alle prime battute del calciomercato di gennaio, il tempo non manca, la Juventus e Icardi si avvicinano, l’insidia potrebbe essere solo una nuova concorrente, che al momento però sembra non esserci. In Italia si era parlato del Milan, che però ha già Ibrahimovic, Giroud e Pellegri, mentre all’estero sembrava che il giocatore facesse gol al Tottenham di Conte e Paratici, ma anche lì il posto di centravanti è occupato da Harry Kane.