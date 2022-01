L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e la priorità riguarda il reparto offensivo. Dopo l'infortunio di Joaquin Correa, fermatosi per un problema ai flessori nella gara contro l'Empoli, i dirigenti vorrebbero portare alla Pinetina un attaccante nelle prossime ore. Il nome più quotato sarebbe quello di Felipe Caicedo che si libererebbe dal Genoa se dovesse arrivare in Liguria Piccoli dall'Atalanta. L'ex Lazio sarebbe entusiasta di ritrovare Simone Inzaghi che non avrebbe alcun problema ad inserirlo nel suo 3-5-2, nel quale potrebbe agire sia da prima che seconda punta.

Piero Ausilio e Giuseppe Marotta avrebbero sondato anche altre piste che porterebbero ad Andrea Petagna, Mattia Destro e Salcedo. Il Napoli non dovrebbe dare il via libera ad un prestito per rinforzare una diretta concorrente, mentre la squadra genovese punterebbe molto sull'attaccante ex Bologna. Salcedo non sarebbe nei progetti dello Spezia ma è un'ipotesi che non convincerebbe molto il tecnico nerazzurro perché ritenuto ancora troppo acerbo.

Angelino per potenziare la corsia

Nelle prossime settimane, Kolarov dovrebbe rescindere il contratto con l'Inter e concludere la sua carriera calcistica. I troppi infortuni, infatti, ne hanno limitato il rendimento e non ha mai avuto la possibilità di raggiungere i ritmi dei compagni di squadra.

Per il futuro, i dirigenti degli Zhang avrebbero intenzione di puntare sul profilo futuribile e molto talentuoso. Si tratterebbe di Angelino del Manchester City che piacerebbe molto a Barcellona e Juventus. La trattativa sarebbe prevista per il termine della stagione anche perchè l'ex Manchester City avrebbe una valutazione di almeno quaranta milioni di euro.

Sarebbe una valida alternativa soprattutto se anche Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Il croato chiederebbe un triennale da circa quindici milioni di euro mentre i nerazzurri non andrebbero oltre il biennale da tre milioni di euro.

Eriksen vicino all'approdo in Premier League

Il talento danese sarebbe vicino alla firma con il Brentford.

Il club inglese potrebbe accoglierlo già nelle prossime settimane e a fare da garante sarebbe stato l'allenatore, Thomas Frank, connazionale di Eriksen.I due si conoscono ed avrebbero già avuto un colloquio per parlare del progetto tecnico. L'ex Tottenham nello scorso mese ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava all'Inter perché le regole vigenti nel campionato italiano non permettono l'attività agonistica ad un calciatore al quale è stato impiantato un pacemaker cardiaco.