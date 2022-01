Il posticipo della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, la terza del girone di ritorno, tra Atalanta e Inter si è concluso sul risultato finale di 0-0.

La classifica ora vede gli ospiti sempre in testa, ma con due punti di vantaggio sul Milan, salendo a quota 50 punti, mentre i bergamaschi salgono a 42 punti, a più uno sulla Juventus quinta. In settimana la squadra di Inzaghi tornerà in campo mercoledì alle ore 21 in coppa Italia per affrontare l'Empoli, mentre sabato ospiterà al Meazza in campionato il Venezia. La Dea, invece, ospiterà al Gewiss Stadium sabato alle ore 20:45 la Lazio.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, conferma il 3-5-2 pur cambiando qualcosa rispetto a quanto visto contro la Juventus. In attacco c'è Sanchez al fianco di Dzeko. Darmian e Perisic sono gli esterni, con Dumfries in panchina, mentre in mezzo al campo ci sono sempre Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Nel primo tempo la partita è molto tattica con l'Inter che tiene meglio la palla ma la Dea copre bene. L'unica palla gol ce l'ha la squadra di Inzaghi, con i nerazzurri che al 26' recuperano palla sulla trequarti, palla a Sanchez che vede la grande parata di Musso.

Nel secondo tempo ci sono molte più occasioni da gol. Subito l'Atalanta si rende pericolosa con Pessina, ma Handanovic salva tutto.

L'Inter reagisce e conclude con Dzeko, ma ancora Musso si fa trovare attento. Al 66' salva il risultato Pezzella, che chiude in angolo su Darmian, pronto a concludere a porta vuota. Ancora Inter, con Dzeko che al 71' conclude alto di testa su assist di Dumfries da buona posizione. Poco dopo ci prova Vidal al 77', con il cileno che ci prova dal limite trovando un buon riflesso dell'estremo difensore argentino.

All'81', però, è Handanovic a salvare il risultato su Luis Muriel con una grande parata. Nel finale altra chance per D'Ambrosio, che "a tu per tu" con Musso conclude a lato. Finisce così sullo 0-0.

Le pagelle dell'Inter

Queste le pagelle, relativamente all'Inter, del match:

Handanovic 8: Due grandi interventi che salvano il risultato.

D'Ambrosio 7: Lanciato a sorpresa dal primo minuto, offre una buona prestazione e si rende pericoloso anche in fase offensiva.

Skriniar 6,5: Tiene bene Muriel.

Bastoni 6,5: Mezzo voto in meno per l'errore che innesca Muriel prima di uscire, probabilmente un po' stanco.

Darmian 6,5: Torna dal primo minuto dopo l'infortunio e sfodera un'ottima prestazione.

Barella 7: Il tacco che mette in porta D'Ambrosio nel finale vale da solo il prezzo del biglietto.

Brozovic 6: Non sembra essere al top della forma.

Calhanoglu 5,5: Anche lui ha faticato il pressing avversario.

Perisic 7: Un paio di interventi in chiusura fondamentali.

Sanchez 5: Dopo il gol decisivo alla Juventus ci si aspettava molto di più, invece non ha inciso.

Dzeko 6,5: Forse poco lucido sotto porta, ma lì davanti è l'unico ad essere pericoloso.