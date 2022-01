L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Per rispondere al colpo Dusan Vlahovic, che dovrebbe andare alla Juventus, alla Pinetina potrebbe arrivare Gianluca Scamacca. L'attaccante, che sarebbe una richiesta del tecnico, ha il contratto in scadenza nel 2025 e avrebbe già accettato la destinazione. La sua valutazione sarebbe di circa trentacinque-quaranta milioni di euro ma, secondo le prime indiscrezioni, Marotta e Piero Ausilio starebbero convincendo Giovanni Carnevali ad accettare un prestito con pagamento dilazionato per avere subito il nazionale italiano che piaceva molto anche alla Juventus.

Affondo dell'Inter per Scamacca

La dirigenza dell'Inter in questa ultima settimana di mercato sta cercando di regalare a Simone Inzaghi qualche rinforzo per continuare a lottare per gli obiettivi prefissati. Nelle ultime ore è arrivato il terzino tedesco Robin Gosens, che ha già sostenuto le visite mediche con tanto di firma sul contratto che lo terra legato ai nerazzurri fino a giungo 2026 a circa 2.5 milioni di euro a stagione più bonus. Gli occhi del ds Beppe Marotta, però, sono rivolti al futuro e l'ex dirigente bianconero si starebbe concentrando su Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che sembrerebbe vicinissimo a vestire la maglia della Beneamata: le parole del direttore sportivo Carnevali hanno aperto le porte ai nerazzurri, che hanno subito accelerato per il classe 1999, autore di 9 reti in campionato.

Il dirigente del club neroverde ha infatti dichiarato: “Dubbi sulla permanenza di Scamacca al Sassuolo a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente ci sono richieste già adesso, anche dall'Italia nonostante le poche possibilità".

L'Inter starebbe tentando di trovare un accordo con il club guidato da Carlo Rossi già a gennaio, attraverso un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni per giugno 2023, un'offerta che si avvicina sensibilmente alla richiesta di 40 milioni da parte della società emiliana.

Per il bomber italiano, sarebbe pronto un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione, che rimarca come il club meneghino punti molto sul numero 91 del Sassuolo.

Scamacca: il nuovo Ibrahimovic?

Gianluca Scamacca è sicuramente uno dei profili più ricercati della Serie A, l'attaccante del Sassuolo è esploso definitivamente nelle ultime due stagioni, tanto da conquistare anche la convocazione da parte di Roberto Mancini per la nazionale maggiore.

Scamacca è alto 195 centimetri e può contare su una struttura fisica importante. Qualità che, unite ad un senso del gol non comune, gli consentono di farsi rispettare in area di rigore nel confronto con i difensori avversari e di risultare un bomber micidiale. A questa fisicità prorompente, tipica dei centravanti “classici”, il ventitreenne unisce una sensibilità tecnica altrettanto valida. Piedi fatati e fisico da corazziere dunque, per un attaccante non a caso paragonato fin da ragazzino a Zlatan Ibrahimovic. L'accostamento con l'attaccante svedese proviene dall'ex c.t. dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio, che in un'intervista ha dichiarato: “Scamacca mi sembra il primo Ibra, quello dell’Ajax.

Sta ancora completando la propria crescita, esattamente come Zlatan in quel periodo, ma è sfrontato, spensierato, fa giocate di altissimo livello in modo assolutamente naturale. Se deve cercare una giocata, Gianluca non si fa problemi: la cerca sapendo di riuscire a eseguirla".