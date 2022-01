L'Inter è molto attiva sul mercato in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda la prossima estate, come dimostra l'ingaggio di André Onana, che ha già sostenuto le visite mediche e dovrebbe essere annunciato a inizio febbraio. I nerazzurri, però, potrebbero rivoluzionare anche il reparto difensivo alla luce del probabile addio di Andrea Ranocchia e Aleksander Kolarov, essendo entrambi in scadenza di contratto. Il nome cerchiato in rosso è quello di Gleison Bremer, con l'accordo che sarebbe vicino con il Torino.

Chi, invece, è protagonista della sessione di gennaio è la Fiorentina, che ha già chiuso il colpo Ikoné e non sembra volersi fermare qui, essendo alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di vice Vlahovic.

Per questo motivo, nel mirino sarebbe finito Borja Mayoral, che alla Roma è sempre più ai margini.

Inter vicina a Bremer

Il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa la prossima estate è Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è stato protagonista assoluto con la maglia del Torino in questa stagione e il contratto in scadenza a giugno 2023 costringe i granata a prendere in considerazione la sua cessione per non rischiare di perderlo a zero, come fatto con Andrea Belotti, che si libererà a parametro zero al termine del campionato.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si andrebbe verso un'intesa di massima tra le due società, con una mezza promessa strappata dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, al presidente granata, Urbano Cairo, in vista della prossima estate.

La valutazione del difensore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica. Il nome giusto è quello di Andrea Pinamonti, che tanto bene sta facendo in prestito all'Empoli e che potrebbe andare a sostituire proprio Belotti all'interno della rosa a disposizione di Ivan Juric.

Fiorentina su Borja Mayoral

La Fiorentina, invece, è protagonista di questa sessione di Calciomercato. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Ikoné dal Lille, i viola vorrebbero un rinforzo anche al centro dell'attacco e hanno come obiettivo sempre Borja Mayoral. L'attaccante spagnolo non sta trovando molto spazio alla Roma, messo ai margini da José Mourinho, e per questo si potrebbe arrivare alla fumata bianca.

Il giocatore è in prestito ai giallorossi dal Real Madrid e per questo il club di Commisso potrebbe proporre un piccolo indennizzo, offrendo in cambio il cartellino di uno tra Marco Benassi e Alfred Duncan, che non sono al centro del progetto di Italiano, mentre la Roma è in cerca di un rinforzo low cost in mezzo al campo.