La Juventus dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana è al lavoro per il match di campionato contro l'Udinese. I bianconeri cercheranno di vincere per recuperare punti all'Atalanta e al Napoli, rispettivamente quarta e terzo. I bergamaschi hanno però una partita in meno rispetto alla Juventus e ai campani.

L'infortunio di Chiesa potrebbe agevolare l'acquisto di un giocatore del settore avanzato. La società bianconera potrebbe decidere anche di effettuare cessioni a centrocampo. Il principale indiziato a lasciare la Juventus è Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi.

Il giocatore che piace è il centrocampista Allan Saint-Maximin, centrocampista che può giocare su entrambi le fasce. Sarebbe il sostituto ideale di Chiesa, recentemente infortunato e che salterà tutta la stagione.

Potrebbe trasferirsi nel campionato inglese anche Adrien Rabiot. Si parla di un interesse concreto del Newcastle, recentemente acquistato da un fondo saudita e che ha grandi disponibilità economiche. Attualmente è a rischio retrocessione per questo gli inglesi cercano rinforzi importanti. Il francese potrebbe essere il centrocampista ideale ma la Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe accettare anche uno scambio di mercato.

Sarebbe il sostituto ideale di Chiesa, recentemente infortunato e che salterà tutta la stagione.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Saint-Maximin

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Newcastle e la Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato che riguarderebbe Allan Saint-Maximin e Adrien Rabiot. Il classe 1997 potrebbero essere un rinforzo ideale per i bianconeri, soprattutto dopo l'infortunio di Chiesa.

Il francese fino ad adesso ha segnato 4 gol e ha fornito 3 assist decisivi ai suoi compagni. Si tratta di un giocatore importante per il Newcastle ma Rabiot è un giocatore che potrebbe migliorare molto il centrocampo della società inglese. Sarebbe uno scambio di mercato senza l'inserimento di una somma in cash in quanto entrambi hanno un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di uno scambio di mercato fra Rabiot e Saint-Maximin non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile infatti che il Newcastle possa cedere uno dei suoi migliori giocatori. La Juve inoltre potrebbe cedere Rabiot per una somma in cash così eventualmente da utilizzarla per l'acquisto di un giocatore per il settore avanzato. Se poi dovessero partire anche altri giocatori, come ad esempio Ramsey, potrebbero essere due gli investimenti nel mercato di gennaio. Per il centrocampo piace Denis Zakaria e per il settore avanzato Sardar Azmoun, entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto a fine stagione.