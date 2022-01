La Juventus, in questi giorni, sta facendo alcune valutazioni di mercato e in particolare sta cercando di capire se cedere Arthur Melo. Il brasiliano ha diverse richieste e in particolare su di lui ci sarebbe l'Arsenal. Ma la Juventus non ha ancora dato il via libera alla cessione anche perché senza un sostituto l'ex Barcellona resterà a Torino. Massimiliano Allegri, per lasciar partire Arthur, avrebbe chiesto Loftus Cheek del Chelsea. Ma il club inglese non vorrebbe privarsi a gennaio del centrocampista classe '96.

La Juventus valuta le opportunità

In questo mercato di gennaio, la Juventus non dovrebbe effettuare grandi operazioni né in entrata né in uscita. Ma la società bianconera non si precluderá la possibilità di cogliere qualche occasione. In particolare da monitorare ci sono le situazioni di Arthur e di Azmoun. Il primo potrebbe essere in uscita, il secondo in entrata.

Il brasiliano vorrebbe trovare maggiore spazio e ha aperto alla possibilità di cessione. Su di lui ci sarebbe l'Arsenal, ma la Juventus per il momento non avrebbe del tutto aperto alla cessione anche perché dovrebbe trovare un sostituto. Il prescelto dei bianconeri sarebbe Ruben Loftus Cheek, classe '96 del Chelsea che piacerebbe molto a Massimiliano Allegri.

Per quanto riguarda Azmoun non ci sarebbero novità: il suo nome è da giorni accostato alla Juventus per rinforzare cui reparto offensivo dopo l'infortunio occorso a Federico Chiesa.

Intanto la Juventus prepara la gara di Coppa Italia

In questi giorni, la Juventus non sta pensando solo al mercato. I bianconeri, infatti, stanno lavorando anche sul campo, visto che domani 18 gennaio è in programma la partita contro la Sampdoria di Coppa Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questa partita mancheranno Matthijs De Ligt e Moise Kean che saranno squalificati. Anche Massimiliano Allegri non potrà essere in panchina per squalifica.

Dunque, in difesa al posto dell'olandese ci sarà Giorgio Chiellini, visto che Leonardo Bonucci e assente per infortunio. Al fianco del Capitano verrà confermato Daniele Rugani.

Per il resto il tecnico livornese farà alcune rotazioni anche a centrocampo e in attacco. In mezzo al campo dovrebbero giocare Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur. In attacco, invece, la certezza sarà Alvaro Morata e insieme a lui dovrebbe esserci Federico Bernardeschi.

Comunque bisognerà attendere le prossime ore, visto che Massimiliano Allegri farà ancora alcune prove tattiche e scioglierà i dubbi di formazione solo a ridosso del match contro la Sampdoria. Ma alcune rotazioni saranno necessarie, anche perché il 23 gennaio ci sarà la gara contro il Milan.