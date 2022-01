Uno dei nomi che infiammerà il mercato, tra gennaio e giugno, è sicuramente Andrea Belotti. Il Gallo sarebbe nel mirino dell'Inter, in cerca di una prima punta che possa alternarsi con Edin Dzeko che, non essendo più giovanissimo, non può rendere al 100% giocando tre volte a settimane. Il giocatore è in uscita dal Torino, essendo in scadenza di contratto con i granata, ma non è esclusa una partenza a gennaio anche se i nerazzurri sarebbero più orientati a fare un tentativo in estate.

Anche il Napoli potrebbe fare qualcosa già a gennaio qualora ci fosse qualche opportunità e l'ultimo nome porta a Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina non essendo al centro dei piani di Vincenzo Italiano.

Inter su Belotti

L'Inter è in cerca di rinforzi nel reparto avanzato tra gennaio e giugno, con i nerazzurri che in primis vorrebbero una prima punta, nonostante i rumors sull'interesse per Paulo Dybala. In queste ultime ore sarebbe tornato di moda il nome di Andrea Belotti, con il club meneghino pronto a fare un tentativo, stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera.

Il classe 1993 è in scadenza di contratto a giugno con il Torino e per questo motivo rappresenta un'occasione ghiotta per Ausilio e Marotta, che prenderebbero il vice Edin Dzeko a parametro zero, senza andare ad incidere sulla cassa del club nerazzurro. In questo modo gli sforzi potrebbero concentrarsi su altri reparti, ma non è escluso che l'operazione possa essere imbastita già in questo mese di gennaio, visto che Belotti è ai margini della rosa di Ivan Juric anche per un problema fisico, con sole nove presenze raccolte in campionato e due reti all'attivo.

Essendo un'operazione che potrebbe andare in porto a giugno a costo zero, l'unico modo per imbastirla adesso sarebbe uno scambio con un giocatore ai margini in casa Inter. I nomi sono sempre quelli di Stefano Sensi e Matìas Vecino, con il primo che potrebbe essere il trequartista di cui hanno bisogno i granata nel 3-4-2-1 di Ivan Juric.

Napoli su Amrabat

Anche il Napoli potrebbe fare qualcosa qualora il mercato dovesse porre qualche occasione. Una di questa porta a Sofyan Amrabat, con gli azzurri che, secondo La Nazione, sarebbero interessati al centrocampista in un affare che, comunque, andrebbe in porto a fine mese, visto che il calciatore attualmente è impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco.

Per arrivare alla fumata bianca non è da escludere uno scambio tra i due club che possa coinvolgere Diego Demme, in modo da liberare un posto proprio in mezzo al campo. I partenopei, comunque, non sono gli unici su Amrabat, visto che c'è da segnalare l'interesse anche di Milan e Torino.