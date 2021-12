La Juventus potrebbe essere una delle società più attive durante il mercato di gennaio. Potrebbero concretizzarsi almeno tre cessioni che agevolerebbero l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Nella prima parte della stagione i bianconeri hanno messo in evidenza difficoltà evidenti per quanto riguarda l'impostazione di gioco e la finalizzazione delle azioni da gol. La squadra di Allegri in campionato in 19 partite non ha segnato neanche 30 gol, troppo pochi se si considera che i bianconeri lottano per i primi posti. L'eventuale arrivo di un centrocampista e di una punta potrebbe dipendere dalle cessioni.

A tal riguardo si parla delle possibili partenze di tre centrocampisti già a gennaio. Il principale indiziato a lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che sarebbe seguito da diverse società inglesi. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto andando ad alleggerire in maniera evidente il monte ingaggi della Juventus. Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Hanno un ingaggio minore Dejan Kulusevski e Weston McKennie, che però a differenza del gallese potrebbero garantire una somma importante dalla cessione del loro cartellino. Sia lo svedese che l'americano sarebbero seguiti dal Tottenham di Antonio Conte.

Possibili le cessioni di Ramsey, Kulusevski e McKennie a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere a gennaio i centrocampisti Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Weston McKennie.

Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto, gli altri garantirebbero una buona somma dalla vendita dei loro cartellini. Lo svedese piace all'Arsenal e al Tottenham, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma la Juventus potrebbe accontentarsi di una somma minore. Piace alla squadra allenata dal tecnico Antonio Conte anche il centrocampista americano, che la Juventus potrebbe cedere anche per circa 25 milioni di euro.

Entrambi i giocatori potrebbero portare circa 60 milioni di euro. Somma che potrebbero essere utilizzata per acquistare per il centrocampo Denis Zakaria e per il settore avanzato Gianluca Scamacca o Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Denis Zakaria a gennaio. Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Per quanto riguarda il settore avanzato piace Gianluca Scamacca ma il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Uno dei due però difficilmente arriverà a gennaio in quanto sia Sassuolo che Fiorentina non vorrebbero cederli a stagione iniziata. A proposito della punta della società toscana, si parla di un suo possibile approdo a giugno alla Juventus. Nonostante l'interesse di diverse società Vlahovic preferirebbe quella bianconera.