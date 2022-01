La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il mercato. I match contro l'Udinese e il Milan in campionato ci diranno se la società bianconera potrà lottare per i primi quattro posti in campionato. La possibile cessione di Aaron Ramsey e l'infortunio di Chiesa potrebbero agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. La società bianconera non dovrebbe investire somme importanti per rinforzare la rosa e potrebbe valutare acquisti soprattutto in prestito. Un possibile investimento importante potrebbe concretizzarsi se dovesse arrivare una cessione remunerativa.

A tal riguardo in caso di offerta da 40 milioni di euro ad esempio per Dejan Kulusevski, la Juventus potrebbe anticipare a gennaio un investimento rilevante. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera ci sarebbe Gianluca Scamacca, che il Sassuolo valuta circa 40 milioni di euro. Gli emiliani non vorrebbero cederlo a gennaio ma in caso di offerta importante potrebbero lasciarlo partire come è successo con Boga, trasferitosi all'Atalanta. La Juventus potrebbe valutare l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto nella modalità in cui è approdato nella società bianconera Manuel Locatelli nel recente Calciomercato estivo.

Il giocatore Scamacca potrebbe approdare alla Juventus a gennaio se dovesse partire Kulusevski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di cessione importante a gennaio la Juventus potrebbe anticipare l'acquisto di Gianluca Scamacca. Se dovesse arrivare un'offerta da circa 40 milioni di euro per Kulusevski la società bianconera potrebbe accettarla reinvestendo la somma nell'acquisto nel giocatore del Sassuolo.

In queste settimane potrebbe esserci un incontro fra il Sassuolo e la Juventus per discutere del possibile trasferimento del giocatore. Gli emiliani vorrebbe cederlo a giugno, ma i bianconeri considerando l'infortunio di Chiesa potrebbero decidere di farlo approdare già a gennaio alla Juventus. Molto dipenderà dalle cessioni e uno dei pochi giocatori che potrebbe garantire una somma importante è Dejan Kulusevski.

Sullo svedese ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi. Si è parlato del Tottenham e di una possibile offerta da 20 milioni di euro più il difensore Tanganga. Difficile che la Juventus possa accettarla anche perché preferirebbe una somma in cash da utilizzare per l'acquisto di una punta.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare altre cessioni oltre a quella di Kulusevski. In particolar modo quella di Aaron Ramsey, che piace a diverse società inglesi. Se dovesse partire potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.