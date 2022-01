La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera difficilmente effettuerà investimenti importanti a gennaio, anche perché molto dipenderà dalle cessioni. Si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey e Arthur Melo, che potrebbero lasciare la società bianconera in prestito. A questi potrebbe aggiungersi anche Alvaro Morata. Di recente il tecnico Allegri avrebbe avuto un confronto con Morata, il tecnico gli avrebbe confermato la fiducia, che però potrebbe essere temporanea in quanto il giocatore avrebbe trovato già un'intesa con il Barcellona.

Secondo la stampa spagnola, Morata avrebbe avuto un contatto telefonico con il tecnico Xavi che gli avrebbe confermato la volontà di acquistarlo. Il giocatore avrebbe avallato al trasferimento anche perché il rapporto professionale e umano con Allegri non sarebbe l'ideale.

L'episodio che avrebbe portato il giocatore a pensare alla possibilità di lasciare la Juventus è stato nel match contro il Genoa. Dopo aver ricevuto un'ammonizione per uno scontro con Biraschi, Allegri decise di sostituirlo per evitargli l'espulsione, considerando che lo aveva visto nervoso. Una sostituzione non gradita, che avrebbe portato alla discussione fra il toscano e lo spagnolo.

Morata avrebbe deciso di lasciare la Juventus dopo la sostituzione contro il Genoa

Anche per questo Morata potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, ad agevolare la sua partenza potrebbe essere anche la volontà della società bianconera di non riscattare il cartellino dello spagnolo dall'Atletico Madrid a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus, se dovesse cedere Morata a gennaio, potrebbe acquistare due punte oltre ad un centrocampista.

Si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi, che la società bianconera vorrebbe solo in prestito con diritto di riscatto e non con l'obbligo. Oltre all'argentino potrebbe arrivare anche Gianluca Scamacca: si parla di un possibile investimento con un prestito oneroso per 5 milioni di euro e obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro.