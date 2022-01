La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate in questi ultimi giorni di mercato. Nonostante il tecnico Massimiliano Allegri abbia sottolineato come l'unico giocatore che potrebbe partire sia Aaron Ramsey, diversi giornali sportivi parlano di altre cessioni ma anche di acquisti importanti da parte della società bianconera. Oltre al gallese infatti potrebbe essere venduto Arthur Melo, che piace all'Arsenal, e Alvaro Morata in caso di arrivo di una punta giovane e di qualità. La società bianconera però deve trovare un sostituto di Chiesa, che starà fuori per sette mesi dopo l'intervento ai legamenti del ginocchio.

A parlare di mercato è stato anche Fabio Capello, che ha voluto suggerire alla Juventus il giocatore che potrebbe essere ideale per sostituire in questi mesi l'attaccante bianconero. Per l'ex tecnico Domenico Berardi sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, in quanto darebbe qualità e personalità ai bianconeri. Secondo Capello è migliorato molto e lo sta dimostrando anche in campionato.

L'ex tecnico Capello ha parlato di Berardi suggerendolo come acquisto per la Juventus

''Berardi mi piace tantissimo. Visione di gioco e qualità: in campionato è un giocatore di valore assoluto. In Nazionale non l'ho visto così sicuro, con la stessa personalità mostrata nel Sassuolo. Ma è giocatore di primissimo livello''.

Queste le dichiarazioni di Fabio Capello in merito all'acquisto ideale per la Juventus come sostituto di Chiesa, che starà fermo per circa 7 mesi dopo l'intervento ai legamenti del ginocchio. Secondo l'ex tecnico l'attaccante del Sassuolo Berardi sarebbe un rinforzo importante, la stagione fin qui disputata dimostra i miglioramenti avuti dal giocatore.

Nell'intervista a Sportweek Capello ha voluto parlare anche di altri argomenti, in particolar modo anche di Calciopoli. L'ex tecnico ha definito il processo e la sentenza Calciopoli uno scempio. A tal riguardo ha aggiunto: "Senza lo scempio di Calciopoli, io, Ibrahimovic ed Emerson saremmo rimasti tutti alla Juventus''.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta a gennaio ma non un attaccante di fascia come Berardi. Anche perché Allegri avrebbe deciso di promuovere come sostituto di Chiesa il centrocampista Marley Aké, protagonista di una prima parte di stagione importante nella Juventus under 23. Il francese ha dimostrato in Coppa Italia contro la Sampdoria di essere un giocatore di qualità. Entrato negli ultimi minuti dell'ottavo di finale contro i liguri, il centrocampista ha subito dopo una grande azione un fallo sanzionato poi con un calcio di rigore realizzato da Morata.