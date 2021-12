Nell'anticipo del turno pre-natalizio della Serie A la Juventus ha battuto per 2-0 il Cagliari.

In casa bianconera erano assenti Dybala e Chiesa, ma è stato in Federico Bernardeschi a "prendere per mano" la squadra, ritrovando il gol dopo un digiuno in campionato di 513 giorni, pari a 43 partite.

Juventus solida in ogni reparto

La squadra di Allegri si è dimostrata solida in ogni reparto, con Arthur a centrocampo abile a smistare palloni, con Cuadrado con le sue solite scorribande spesso pericoloso sulla destra e i due centrali di difesa (Bonucci e De Ligt) che hanno fatto dormire sonni tranquilli al portiere Szczscny.

La gran parte dei palloni pericolosi della Juventus sono passati per i piedi di Federico Bernardeschi, che dopo 513 giorni è tornato al gol, trovando anche un assist.

Una partita all'insegna della fiducia per il numero 20 della Juventus

Contro il Cagliari, Federico Bernardeschi ha interrotto un digiuno realizzativo che perdurava da 43 partite.

La rete è arrivata con un sinistro a incrociare che gli ha permesso di interrompere una piccola "maledizione". Ci volevano evidentemente i sardi, la sua vittima preferita: finora in carriera ha infatti segnato quattro goal in otto sfide contro i rossoblù.

Era precisamente dal 26 luglio 2020, in Juventus-Sampdoria, che non trovava la via del gol, quando il tecnico bianconero era ancora Maurizio Sarri.

In questo anno e mezzo (precisamente 513 giorni) Bernardeschi in bianconero aveva avuto diverse difficoltà, specie durante la gestione di mister Andrea Pirlo, anche se nel frattempo si è tolto la soddisfazione di vincere un Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini (anche grazie ai due rigori decisivi trasformati in semifinale e in finale).

Ora anche in bianconero, con Max Allegri in panchina, il centrocampista offensivo carrarino sembra essere definitivamente tornato quello di una volta: in una Juve con delle assenze molto importanti (come quelle di Chiesa e Dybala) lui diventa uno dei giocatori imprescindibili, data la sua tecnica e intelligenza calcistica. Dimostrando di essere incisivo non solo in campionato, ma anche in Champions.

Intanto Bernardeschi, il cui contratto scade a fine giugno, con il suo agente Pastorello, potrebbe valutare il rinnovo con la Juventus. In tal senso in queste settimane sui media filtrano indiscrezioni positive, anche in virtù di queste ultime uscite con la squadra.