Il Calciomercato invernale potrebbe modificare l'attacco della Juventus. Il club bianconero è, infatti, al lavoro per trovare il possibile sostituto di Alvaro Morata se la punta spagnola dovesse abbandonare i piemontesi e trasferirsi al Barcellona. Il tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri sembrerebbe aver individuato il profilo adatto che farebbe al caso della Juve, ovvero l'argentino Mauro Icardi, attaccante che non sta vivendo il suo miglior periodo della sua carriera in Francia al Paris Saint Germain.

Juventus, si punta su Mauro Icardi

Juventus e Mauro Icardi: un accostamento di calciomercato che torna a ripetersi a distanza di qualche anno. La punta argentina rappresenterebbe l'alternativa valida, per i bianconeri, in caso di partenza di Alvaro Morata direzione Catalogna al Barcellona. Dopo aver vestito le casacche di Real Madrid e Atletico Madrid, l'attaccante spagnolo potrebbe indossare la maglia blaugrana rafforzando il reparto offensivo di mister Xavi. Allegri, l'allenatore dei bianconeri, non sarebbe stato entusiasta delle soluzioni proposte, individuando nel numero 9 del Paris Saint Germain l'attaccante che occorre alla sua squadra.

Juventus, Cherubini avrebbe contattato Wanda Nara

Mauro Icardi è ancora un calciatore valido, nemmeno 29enne che in Italia ha fatto molto bene con le maglie di Sampdoria e, soprattutto Inter.

L'argentino è il classico centravanti d'area di rigore capace di far molto male alle difese avversarie. I bianconeri sembrerebbero essersi mossi concretamente per riportarlo in Italia nel club rivale della sua ex squadra della quale è stato anche capitano. Il direttore sportivo dei piemontesi, Cherubini avrebbe contattato l'agente dell'attaccante, ovvero la moglie Wanda Nara e tutto l'entourage del giocatore e le parti sarebbero a buon punto e sarebbero giunti a trovare anche un accordo di massima.

Resta da convincere il Paris Saint Germain

L'ultimo ostacolo nella trattativa fra la Juventus e Mauro Icardi sarebbe soltanto il Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, vorrebbe lasciar partire la sua punta soltanto a titolo definitivo per una cifra che si aggira almeno attorno ai 40 milioni di euro. Diverse le intenzioni del club bianconero che gradirebbe, invece, un prestito oneroso sui 3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

L'attaccante argentino, dalla sua, non sarebbe contento con i parigini e vorrebbe ritornare in Italia, nel campionato dove è stato per ben due volte capocannoniere con la maglia dell'Inter. Resta da capire come evolverà questo intreccio di mercato con la ripresa della Serie A alle porte.