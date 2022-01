La Juventus potrebbe effettuare altri acquisto negli ultimi giorni giorni di mercato oltre a Dusan Vlahovic. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società bianconera, in particolar modo si parla delle partenze di Aaron Ramsey, Arthur Melo e Rodrigo Bentancur, oltre a quella di Kaio Jorge in prestito. Nelle ultime settimane diversi giornali sportivi hanno confermato come il Barcellona volesse Alvaro Morata per rinforzare il settore avanzato. Come confermato dal tecnico Massimiliano Allegri lo spagnolo è un giocatore difficilmente sostituibile se non con un giocatore importante.

L'arrivo di Vlahovic potrebbe agevolare la partenza di Alvaro Morata ma non è così scontata, almeno secondo il giornalista sportivo Massimo Pavan. Su Tuttojuve.com ha dichiarato che la Juventus preferirebbe che lo spagnolo rimanesse fino a fine stagione, non solo perché sarebbe ideale per giocare insieme a Vlahovic e a Dybala, ma anche perché sarebbe rischioso avere nel settore avanzato i soli Kean, Kaio Jorge e Kulusevski. Quest'ultimi infatti non hanno dato un grande contributo nel finalizzare le azioni da gol. Inoltre per il brasiliano si parla anche di una cessione in prestito alla Salernitana e potrebbe quindi lasciare la società bianconera negli ultimi giorni di mercato.

La Juve vorrebbe la permanenza di Morata fino a fine stagione

Secondo il giornalista sportivo Massimo Pavan la Juventus vorrebbe confermare Morata fino a fine stagione. La società bianconera preferirebbe che lo spagnolo rimanesse in bianconero nonostante le indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse concreto del Barcellona per il giocatore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I vari Kean, Kaio Jorge e Kulusevski non darebbero garanzie d'affidabilità nella finalizzazione delle azioni da gol. Inoltre si parla anche della possibile partenza del brasiliano in prestito alla Salernitana. Molto dipenderà anche dell'offerta che arriverà dal Barcellona per Morata, lo spagnolo come è noto è in prestito alla Juventus dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a giugno di 35 milioni di euro.

La società catalana dovrebbe investire almeno 5 milioni di euro per il prestito di 6 mesi di Morata oltre a pagargli l'ingaggio. Si è parlato anche di uno scambio di mercato fra Barcellona e Juventus, con Morata in Spagna e Dembélé a Torino. Tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrocampista in questi ultimi giorni di mercato, soprattutto se dovesse partire uno fra Arthur Melo e Rodrigo Bentancur. Il preferito sembra essere Nahitan Nandez, che il Cagliari potrebbe vendere a gennaio in prestito con diritto di riscatto per un totale di 17 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro a stagione.