La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Ci sono infatti diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, anche se come dichiarato il vicepresidente Nedved in una recente intervista a Infinity+, Allegri cercherà di valutare tutta la rosa prima di lasciar partire qualche giocatore. Non dovrebbero esserci dubbi sull'addio di Aaron Ramsey, che ha disputato le sue ultime partite nelle recenti settimane solo con la nazionale del Galles. Allegri in una recente conferenza stampa ha confermato che il gallese non ci sarà neanche contro il Venezia.

Segnale che sembra lasciare intendere che non ci siano solo motivi di infortuni muscolari nell'assenza di Ramsey nelle ultime partite della Juventus. Del gallese ha parlato di recente anche Pavel Nedved. Intervistato prima di Juventus-Malmoe di Champions League, il vicepresidente bianconero ha sottolineato come il giocatore sia stato sfortunato con la Juventus così come la Juventus sia stata sfortunata con lui. D'altronde in due stagioni e mezza in bianconero il contributo di Ramsey non è stato ideale in termini di match giocati. Anche perché il gallese ha un ingaggio importante da sette milioni di euro a stagione. A gennaio potrebbe rescindere il suo contratto e fare una nuova esperienza professionale.

Pavel Nedved ha parlato di Aaron Ramsey

"Se può essere ceduto? È un ragazzo sfortunato: in Nazionale fa gol e belle prestazioni, con noi non riesce. Lui sfortunato con noi, noi sfortunati con lui, non riusciamo a farlo giocare". Queste le dichiarazioni di Pavel Nedved prima del match di Champions League contro il Malmoe, terminato 1 a 0 per i bianconeri e che significa primo posto nel girone Champions.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il vicepresidente bianconero ha parlato di sfortuna in riferimento alle poche partite giocate da Aaron Ramsey nelle stagioni alla Juventus. Il centrocampista gallese è stato condizionato da diversi infortuni muscolari che ne hanno condizionato l'impiego. Potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, si parla infatti di una possibile rescissione consensuale.

Fra le società interessate ci sarebbe anche l'Everton, che non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera da sette milioni di euro a stagione. Anche perché approderebbe senza costi di cartellino.

Il vicepresidente della Juventus ha parlato del mercato di gennaio

Il vice presidente bianconero Nedved in merito al mercato di gennaio ha dichiarato: "A gennaio non credo possa cambiare qualcosa sul mercato, siamo vigili e attenti ma dobbiamo dare il giusto tempo ad Allegri per fare le scelte e dare opportunità a tutti". Le indiscrezioni di mercato però parlano non solo della possibile partenza di Ramsey ma anche di quella di Dejan Kulusevski e Arthur Melo.