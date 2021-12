La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di voler investire soprattutto in giovani di qualità. Il lancio dell'under 23 dimostra la strategia della società bianconera, che vuole crescere alla Continassa i suoi talenti. Basti pensare ai vari Dragusin, Fagioli e Ranocchia, che dopo aver giocato da protagonisti nella seconda squadra bianconera in questa stagione sono approdati in prestito rispettivamente alla Sampdoria, Cremonese e Vicenza. La Juventus valuta giovani anche per la prima squadra, non è un caso che nel recente Calciomercato estivo siano arrivati Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean e che si parli di un interesse concreto per Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca.

Potrebbero però essere delle eccezioni, come lo è stato tre anni fa l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese in maniera inaspettata approdò alla Juventus per circa 100 milioni di euro sottoscrivendo un contratto da circa 30 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2022. L'esperienza professionale in bianconero è terminata nel recente calciomercato estivo, con il portoghese che è approdato al Manchester United. Secondo la stampa spagnola la Juventus in estate potrebbe regalarsi un acquisto di esperienza che possa migliorare in maniera evidente la qualità della rosa. Il preferito sembra essere Robert Lewandowski.

Il giocatore del Bayern Lewandowski potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus in estate potrebbe acquistare Robert Lewandowski.

La punta del Bayern Monaco dopo diverse stagioni nella società bavarese potrebbe fare una nuova esperienza professionale. In scadenza di giugno 2023, per i tedeschi potrebbe essere l'ultima possibilità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, somma che il Bayern potrebbe utilizzare per l'acquisto di una punta giovane. In una recente intervista Lewandowski ha sottolineato che il suo futuro professionale possa essere in Italia prima o poi in quanto considera il campionato italiano molto competitivo con grandi squadre e grandi giocatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di certo investire sull'attuale punta del Bayern Monaco significa spendere una somma importante per il cartellino ma anche per l'ingaggio.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani. Difficile pensare che la Juventus possa investire una somma importante per un giocatore di 33 anni.

I 60 milioni di euro che servirebbero per la punta del Bayern Monaco potrebbe essere utilizzati invece per Dusan Vlahovic, che sembra essere il rinforzo preferito della Juventus per giugno. La punta della Fiorentina rispetto a Lewandowski oltre ad avere 12 anni in meno ha un ingaggio più sostenibile. Potrebbe accontentarsi di uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione.