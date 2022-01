Una nuova settimana si apre per il Crotone con l'attenzione della società calabrese rivolta alle trattative di mercato. Ufficializzato nella mattinata del 17 gennaio il terzo acquisto invernale degli squali con l'arrivo del giovane difensore Laurens Serpe. Si potrebbe inoltre riaprire la trattativa con il Brescia per la cessione del centrocampista Nikalas Spalek ai rossoblù dopo un rallentamento nella trattativa riscontrato nei giorni scorsi.

Crotone, Serpe arriva in rossoblù

Come emerso già nei giorni il tecnico Francesco Modesto potrà contare su un nuovo difensore.

Si tratta del giovane Laurens Serpe, calciatore di proprietà del Genoa che ha fatto il suo arrivo in Calabria con la formula del prestito fino al termine della stagione. Il calciatore, che ha già collezionato 2 presenze in Serie A in questo torneo era stato seguito anche dalla Turris in Serie C. Il difensore, nato a Fivizzano in provincia di Massa-Carrara, compirà 21 anni il prossimo 7 febbraio: cresciuto nel settore giovanile del grifone, nella stagione 2018/19 ha giocato in prestito con la Primavera dell’Inter, poi l'esordio con la Prima Squadra e ora l'arrivo a Crotone per racimolare minuti ed esperienza.

Spalek-Crotone, la trattiva sarebbe ancora aperta

Un operazione che sembrava ormai prossima alla fumata bianca, ma che ha fatto registrare una frenata tra il Crotone e il Brescia per lo sloveno Nikolas Spalek.

Il centrocampista dopo diverse stagioni sarebbe in procinto di lasciare le Rondinelle per affrontare una nuova avventura. La squadra nella quale dovrebbe ripartire è il Crotone. Con il suo contratto in scadenza il calciatore non avrebbe però ricevuto il via libera dalla proprietà del Brescia, che vorrebbe monetizzare il suo trasferimento evitando di perderlo a parametro zero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio sulle cifre le società starebbero provando a trovare un accordo per mettere nero su bianco questa operazione.

Le possibili altre trattative

Un calciatore che potrebbe arrivare in Calabria è l'attaccante Suf Podgoreanu dello Spezia. Sarebbero infatti buone le possibilità di un suo trasferimento in Serie B. Ancora aperta la possibilità per il Crotone di arrivare al terzino Luca Calapai del Catania, calciatore in scadenza di contratto a giugno.

Nulla da fare per il centrocampista Michael Folorunsho del Pordenone. Il calciatore ex Reggina sarebbe in procinto di trasferirsi alla capolista Pisa. Un nome nuovo per il reparto avanzato degli squali potrebbe essere quello di Nikola Buric, calciatore croato in forza al Legnago. Su di lui ci sarebbe però anche la concorrenza di altre formazioni della cadetteria come Ascoli, Como e Perugia.