La giornata numero 23 di campionato potrebbe essere molto importante per la lotta per il titolo. A San Siro si sfidano il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri. I rossoneri dopo la clamorosa sconfitta contro lo Spezia cercheranno di fornire una prestazione migliore, i bianconeri invece arrivano da partite importanti disputate in Coppa Italia ed in campionato. Pioli non potrà schierare Frank Kessié impegnato nella Coppa d'Africa ma potrebbe recuperare almeno per la panchina Bennacer. L'Algeria è stata eliminata dalla massima competizione africana e potrebbe essere disponibile per il match di campionato.

In ogni caso il tecnico potrebbe affidarsi a centrocampo a Tonali e Bakayoko, che potrebbe essere preferito a Krunic. Recupera Romagnoli, il difensore si è negativizzato dopo essere risultato positivo al coronavirus. La Juventus dovrebbe schierare la formazione migliore, le uniche assenze pesanti saranno quelle di Bonucci (che sarà disponibile dopo la pausa per le nazionali) e di Chiesa, che salterà la seconda parte della stagione a causa dell'infortunio al legamento crociato. Titolari in difesa dovrebbero essere Chiellini e De Ligt.

Il tecnico del Milan Pioli dovrebbe schierare Leao a supporto di Ibrahimovic

Il Milan dovrebbe giocare con il suo tradizionale 4-2-3-1. Il tecnico Stefano Pioli schiererà in porta Maignan, difesa a quattro con Florenzi terzino destro, centrali Kalulu e Romagnoli e Theo Hernandez terzino sinistro.

Centrocampo a due con Tonali e Bakayoko, i trequartisti dovrebbero essere Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao a supporto della punta Zlatan Ibrahimovic.

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe affidarsi a Dybala, McKennie e a Morata

La Juventus dovrebbe giocare con il 4-2-3-1, oramai una certezza per il tecnico Massimiliano Allegri.

L'ottima prestazione di Arthur Melo insieme a Locatelli nell'ottavo di finale di Coppa Italia non dovrebbe però agevolare la riconferma da titolare per il brasiliano, con il tecnico toscano che potrebbe affidarsi a Bentancur e a Locatelli. Chiellini sarà titolare insieme a De Ligt, che non ha giocato per squalifica per il match di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Bernardeschi dovrebbe essere il titolare, Cuadrado possibile terzino destro con McKennie sulla trequarti insieme a Dybala e a supporto di Alvaro Morata.

Le probabili formazioni di Milan e Juventus

Milan (4-2-3-1): Maignan - Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Bakayoko - Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao - Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli

Juventus (4-2-3-1): Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini - Bentancur, Locatelli - McKennie, Dybala, Bernardeschi - Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.