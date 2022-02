L'Inter, nella prossima sessione estiva di Calciomercato, potrebbe rivoluzionare il centrocampo. I nerazzurri, infatti, con ogni probabilità lasceranno andare via Matìas Vecino e Arturo Vidal, ma molti dubbi ci sono anche sulla permanenza di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Sono tanti i nomi accostati al club meneghino in queste ultime settimane. L'ultimo porterebbe al centrocampista marocchino della Fiorentina, Sofyan Amrabat, che in viola non sembra essersi ambientato ed è pronto a chiedere la cessione al termine di quest'annata.

La prossima estate si muoverà sicuramente anche il Milan e non è da escludere che i rossoneri possano tornare su un vecchio obiettivo.

Si tratta di Wilfried Singo, già sondato l'estate scorsa prima di chiudere con Alessandro Florenzi, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma.

Inter su Amrabat

L'Inter è in cerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione. I nerazzurri avrebbero messo nel mirino Sofyan Amrabat, che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Marcelo Brozovic, che ha rinnovato e si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Il centrocampista marocchino alla Fiorentina non si è ambientato e, pur avendo trovato più spazio nelle ultime settimane, con tanto di gol vittoria messo a segno contro lo Spezia, il rapporto con Vincenzo Italiano resta non idilliaco e l'addio appare molto probabile a fine campionato.

Arrivato dal Verona per quasi 20 milioni di euro, il giocatore ha avuto un rendimento altalenante e difficilmente il club toscano potrà recuperare l'investimento fatto. La valutazione del classe 1996, infatti, si è dimezzata e adesso si attesta intorno ai 10 milioni di euro.

I nerazzurri avrebbero cominciato a sondare il terreno con il giocatore che potrebbe arrivare a prescindere da Davide Frattesi.

Con i viola si potrebbe intavolare uno scambio alla pari con Roberto Gagliardini, in uscita dal club meneghino e con una valutazione simile.

Milan su Singo

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un terzino di livello per la prossima stagione, che possa far rifiatare Davide Calabria, visto che Alessandro Florenzi lascia qualche perplessità.

I rossoneri sarebbero pronti a tornare su Wilfried Singo, già sondato la scorsa estate senza successo, quando il Torino non ha voluto saperne di privarsene. Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese, ma soltanto alle condizioni del Toro, che per il cartellino dell'esterno ivoriano chiede oltre 20 milioni di euro. Per abbassare l'esborso economico, l'unico modo è quello di inserire nell'affare Tommaso Pobega, in prestito secco ai granata ma di proprietà del Milan. In caso contrario, servirà un investimento pesante per convincere Urbano Cairo.