Il Milan pare essere già proiettato sul Calciomercato estivo. Il reparto sotto particolare osservazione è la difesa, in special modo le corsie esterne: la dirigenza milanista è alla ricerca di un profilo che possa risultare un'ottima alternativa a Theo Hernandez, visto il mancato inserimento di Ballò Tourè negli schemi tattici di Stefano Pioli.

Si pensa alla difesa

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Noussair Marzaoui, esterno 24 enne dell'Ajax, in scadenza di contratto con il club dei Lancieri e che quindi a fine stagione potrebbe decidere di lasciare l'Olanda e provare una nuova esperienza.

I rossoneri stanno monitorando con grande attenzione la situazione e potrebbero decidere di affondare il colpo in estate, regalando a Pioli una pedina di livello e d'esperienza internazionale, viste le numerose presenze del terzino sinistro con la casacca dell'Ajax tra Champions ed Europa League.

Oltre alla questione esterno, il Milan sta lavorando anche per rinforzare gli altri reparti: per il centrocampo (visto il possibile addio di Franck Kessie), in pole resterebbe Renato Sanches; mentre per l'attacco si valuta la candidatura del "Gallo" Andrea Belotti, in caso di mancato rinnovo con il Torino di Urbano Cairo.

Milan, possibile offerta della Lazio per Romagnoli

Non solo acquisti. Il Milan sta lavorando anche sul fronte rinnovi, con l'obiettivo di mantenere i giocatori di maggior spessore e qualità presenti all'interno della rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Se per Ismail Bennacer e Rafael Leao la situazione sembrerebbe in discesa con i due calciatori che sarebbero pronti a firmare il rinnovo contrattuale, in salita è la situazione legata ad Alessio Romagnoli, che visto il contratto in scadenza, potrebbe lasciare Milano nella prossima stagione e iniziare una nuova esperienza, giocando con maggiore continuità.

Sul centrale rossonero, ci sarebbe l'interesse della Lazio di Maurizio Sarri che da sempre apprezza le qualità tecniche e d'impostazione del difensore italiano. Molto dipenderà dalla situazione legata a Luiz Felipe, che potrebbe lasciare la Capitale e ritornare in Spagna, al Betis Siviglia. In caso di cessione, la società di Lotito potrebbe affondare il colpo per Romagnoli.

Il Milan certamente non resterà con le mani in mano, anzi avrebbe accelerato i contatti per Sven Botman, centrale del Lille e obiettivo numero per la prossima stagione.