La Juventus, dopo la vittoria contro il Verona è al quarto posto in classifica, avendo superato l'Atalanta che però ha una partita in meno. Proprio domenica 13 febbraio, alle ore 20:45, ci sarà il match contro i bergamaschi che sarà molto importante per la lotta per uno dei posti in Champions League. I bianconeri hanno recuperato tre punti anche all'Inter, attualmente i primi in classifica con 8 punti in più, ma anche loro, come l'Atalanta, hanno un match in meno. Proprio l'Inter ha subito una pesante sconfitta contro il Milan, soprattutto per il modo in cui è maturata.

Gran match fino al 60esimo, ma nella parte finale il Milan è riuscito prima a pareggiare e poi a vincere grazie a Giroud. Il più bersagliato dalle critiche è stato Simone Inzaghi, che a detta di molti ha sbagliato nel cambiare Perisic e Lautaro. A tal riguardo, ha voluto parlare anche Sandro Mazzola. Intervistato da 1 Football Club, l'ex giocatore e dirigente della società nerazzurra ha sottolineato di non aver capito le decisioni del tecnico piacentino sui cambi contro il Milan. Ha poi aggiunto che dagli errori si impara sempre. In merito alla vittoria del campionato ha invece dichiarato: 'L'Inter è una delle favorite e lotterà fino in fondo'. Mazzola ha lanciato poi una frecciatina alla Juventus in merito soprattutto ai miglioramenti della squadra di Massimiliano Allegri negli ultimi due mesi.

Sandro Mazzola ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri

'Juventus di Allegri in risalita in campionato? Non conosco neanche il loro allenatore.' Questa la dichiarazione ironica di Sandro Mazzola in riferimento alla Juventus e agli ultimi match disputati dai bianconeri. Come è noto, la Juventus ha avuto diverse problematiche nelle prime dieci partite di campionato per poi migliorare alla lunga e riportarsi al quarto posto in campionato.

L'ex giocatore e dirigente dell'Inter ha voluto anche elogiare il lavoro di Luciano Spalletti al Napoli, con i campani attualmente secondi in classifica a -1 dall'Inter. Mazzola è rimasto sorpreso dall'andamento deludente della Roma. A tal riguardo ha aggiunto: 'Non so se Mourinho non è riuscito a trovare il bandolo o ha altri problemi, ma lì non sta riuscendo ad incidere.

È strano'.

L'ex giocatore dell'Inter ha parlato anche di Napoli e Inter

La 25esima giornata di campionato ci regala dei match davvero interessanti. Fra questi, quello di sabato alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona fra Napoli e Inter, match che potrebbe essere molto importante per la lotta per il campionato. In merito a quale giocatore toglierebbe volentieri ai campani, Mazzola ha risposto anche in questo caso in maniera ironica: 'Un paio glie li toglierei ma non li dico altrimenti prendono le contromisure'.