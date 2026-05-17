Il giornalista Alfredo Pedullà, analizzando su Youtube le conseguenze che potrebbe avere il KO della Juventus contro la Fiorentina in campionato, ha detto: "Oggi la copertina in negativo se la prende la squadra bianconera ed Elkann ha fatto un disastro. Perché la programmazione non è stata all'altezza del club, si sono spesi tanti soldi ma l'ad di Exor secondo me dovrebbe capire un concetto, che il calcio è un'altra cosa rispetto a tutti gli altri business che gestisce con grande capacità. Non si può dare le chiavi di una società a chi non se la tenere e puntualmente pensare di potersela cavare cambiando l'allenatore.

E' evidente che facendo cosi non vai da nessuna parte".

Juventus, Pedullà: 'Per i bianconeri la sconfitta con la Fiorentina è una tragedia sportiva'

Ancora Pedullà: "Si può andare sotto di un gol, come è accaduto oggi con la Fiorentina, ma poi dovresti mostrare di avere gli attributi e reagire. Invece allo Stadium sono arrivati i viola, che due settimane fa avevano preso 4 sberle dalla Roma e hanno reso drammatico il presente e il futuro della società piemontese. Elkann ha avuto colpe nel sistemare male tutti i vari scompartimenti, cosi come Comolli e Chiellini hanno le loro responsabilità. Spalletti stava già pensando di ritoccare la squadra per crescere ma senza i proventi della Champions sarà dura".

Il giornalista ha concluso: "Questa Juventus è quasi da rifondare, perché non c'é personalità e vedo solo gente che fa il compitino. Yildiz è evaporato, Conceicao fa sempre il compitino e a centrocampo c'é gente come Koopmeiners che anche oggi è stato tolto dal campo. Insomma la squadra è scoppiata e mostra quei limiti figli di una programmazione non da Juventus. Comolli è in testa al gruppo dei colpevoli e quello che è andato in scena oggi contro la Fiorentina è un dramma sportivo. Ci sarà da rimettere mano a questa formazione ma chi lo farà e soprattutto con quale competenza?".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Il buon senso e la coscienza degli uomini dovrebbe portare a questo: dimissioni in blocco di tutto il gruppo dirigente; valigie preparate a tempo di record per il 90% dei componenti della squadra. Non c’è altra soluzione" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Fossi in Spalletti mi dimetterei, con giocatori così non si va da nessuna parte".